Hundefreunde richten eine Qualifikationsprüfung aus

Ende April richtete das Hundesportzentrum Geisingen die SWHV KG 12 Qualifikationsprüfung aus. Neben unseren Hundesportfreunden und Trainingskollegen Bernd Föry und Sarah Schwabe sowie drei weiteren Teilnehmern startete auch unser Vereinsmitglied Jens Schütte gemeinsam mit seinem Deutschen Schäferhund Leon dei Lupi Invicti in der IGP.

Mit den Autos ging es in das Fährtengelände. Jens zog die Losnummer zwei und startete damit direkt nach Bernd in die Prüfung.

Für Bernd und seinen Malinois ging es bereits in der Fährte sehr gut los. Van Gogh zeigte eine tolle, konzentrierte Sucharbeit. Auch der Leistungsrichter hatte kaum etwas anzumerken, wodurch die beiden mit 99 Punkten den Acker verließen. Für Jens und Leon gestaltete sich der Anfang als etwas schwieriger. Leider hatte Leon Schwierigkeiten am Abgang und konnte die Fährte nicht sofort aufnehmen. Nach erneutem Ansetzen zeigten sie eine ordentliche Fährtenarbeit und erhielten am Ende 80 Punkte. Mit zwei 100-Punkte-Fährten und weiteren tollen Ergebnissen konnten die Hundeführer in der Fährte überzeugen. Für ein Team reichte es in der Fährte leider nicht.

Im Anschluss an die Fährte ging es für die Hundeführer nach Geisingen auf den Hundeplatz. Dort ging es direkt mit der Unterordnung weiter. Hier konnten beide Teams überzeugen und hohe Punktzahlen erreichen. Bernd und Van Gogh erreichten 92 Punkte und lagen damit knapp hinter Jens und Leon die eine tolle Punktzahl von 94 erreichten. Nach der Pause wurde der Schutzdienst durchgeführt. Den Anfang durfte erneut Bernd mit seinem Malinois machen. Bernd führte seinen Van Gogh erfolgreich vor und erreichte 97 Punkte und damit den Tagessieg. Auch Leon zeigte einen beeindruckenden Schutzdienst. Leider wurde er zum Ende der Prüfung hin etwas übermotiviert und zeigte deshalb Mängel im Gehorsam auf. Trotzdem konnten die beiden die Prüfung erfolgreich beenden und erreichten im Schutzdienst eine Punktzahl von 83 Punkten. Beim letzten Schutzdienst kam es für Sarah Schwabe leider zur Disqualifikation.

Am darauf folgenden Tag führte auch unser Vereinsmitglied Herbert Fuchs seinen Boxer Finn von der Mörike Allee bei einer Prüfung vor. Die beiden starteten bei der Fährtenprüfung des Boxerklubs Freiburg und erreichten gemeinsam ein tolles Ergebnis von 96 Punkten.