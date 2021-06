Hund verursacht in Trossingen Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag ist es in Trossingen im Bereich „Im Tal“ zu einem Verkehrsunfall gekommen, dessen Auslöser ein Hund war. Gegen 16 Uhr ließ eine 42-jährige Halterin ihren Hund, ohne auf ihn zu achten, aus dem Haus. Draußen angekommen, überquerte der Hund laut Polizei die Straße, „ohne auf den Verkehr zu achten“. Eine 58-jährige Kia-Fahrerin, die den Hund zu spät sah, erfasste ihn. Er wurde nur leicht an seiner Pfote verletzt. Am Kia entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.