Die HSG Baar hat sich in der Handball-Landesliga der Männer auswärts 31:31-Unentschieden vom TV Neuhausen/Erms II getrennt und ist damit im fünften Pflichtspiel in Folge unbesiegt geblieben.

Nachdem die Gäste aus der Baar nicht ihr bestes Spiel ablieferten, wären am Ende dennoch zwei Punkte möglich gewesen. „Es ist ärgerlich, wenn du das Spiel drehst und drei Sekunden vor Schluss den Ausgleich bekommst“, sagte HSG-Trainer Martin Irion, der nach der kämpferischen Leistung aber zugab: „Wir haben nicht gut gespielt und hätten uns die zwei Punkte auch nicht verdient. Das Unentschieden geht in Ordnung.“

Im zweiten Teil der ersten Hälfte verlor die HSG Baar nach dem 8:8 (15. Minute) etwas den Anschluss (8:11, 18.). Das Schlusslicht erreichte eine 17:15-Pausenführung und baute diese auf 24:20 aus (39.). Im zweiten Durchgang wechselten die Gäste von einer 3:2:1- auf eine 6:0-Deckung. Kevin Ott glich für den Tabellensiebten zum 27:27 aus (47.). Die HSG nutzte eine Überzahlsituation zur 31:29-Führung. Der TV Neuhausen/Erms II ging in der 57. Minute in seine letzte Auszeit und kam noch zu seinem langersehnten Erfolgserlebnis. Nach dem Anschlusstor (59.) zappelte der Ball Sekunden vor dem Ende zum Ausgleich im HSG-Netz. In Anbetracht des zwischenzeitlichen Rückstandes und der durchwachsenen Leistung war es für Irion „letztendlich ein gewonnener Punkt“.

HSG Baar: Kevin Ott (1), Florian Conradi (4), Robin Simmerer (8), Thomas Ulrich (6), Albert Tafelmaier (5/1), Florian Wenzler (1), Erik Frisch, Dominic Platzer, Simon Sasse (4), Daniel Chamula, Matthias Fleischer (2), Stefan Volz.