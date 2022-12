HSG Baar organisiert Grundschulaktionstag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der vergangenen Woche hat der Deutsche Handballbund (DHB) gemeinsam mit seinen Landesverbänden zum deutschlandweiten Grundschulaktionstag in der Sportart Handball aufgerufen. Wie bereits in den Vorjahren war auch die HSG Baar gemeinsam mit den Trossinger Grundschulen mit von der Partie.

Deutschlandweit nehmen an dieser Aktion rund 200.000 Kinder aus über 2200 Grundschulen teil, in Baden-Württemberg, wo der Aktionstag mittlerweile zum zwölften Mal durchgeführt wird, hatten sich etwa 30.000 Schülerinnen und Schüler aus 550 Schulen angemeldet.

Am Donnerstag durften die 75 Zweitklässler der Friedensschule ihren Schultag in der Trossinger Solweghalle verbringen, am Freitag waren die 67 Zweitklässler der Kellenbachschule an der Reihe, die sich in der Kellenbachhalle austoben durften. Gestartet wurde mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm, bevor sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen aufteilten. Organisiert wurden die beiden Tage von insgesamt zwanzig Helfer der HSG Baar, bestehend aus Jugendtrainern der verschiedenen Altersklassen, Jugendspielern der A-, B- und C-Jugend, sowie Eltern der HSG-Jugendspieler. Die Helfer hatten in den Sporthallen jeweils neun verschiedene Stationen zu den Bereichen Koordination, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Motorik rund um das Thema Handball aufgebaut. An den meisten der Stationen spielte der Handball natürlich die größte Rolle: Es gab Stationen zum Ziele abwerfen, prellen, werfen und fangen und – was allen Kindern am Meisten Spaß bereitete – natürlich die Würfe aufs Handballtor.

Zum Abschluss wurde noch ein Spiel gespielt, bevor es für die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen wieder zurück an die Grundschulen ging. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und waren den gesamten Vormittag über voller Motivation bei der Sache. Der Schnuppertag hat so manches Kind gleich so von der Sportart Handball begeistert, dass die ersten Neulinge gleich am Freitagabend in das Training der F-Jugend kamen. Das freut die Organisatoren der HSG Baar natürlich ganz besonders, erhofft man sich unter anderem von solchen Schnuppertagen, die Sportart Handball, die im Schulsport aufgrund der Komplexität natürlich eher selten auf dem Stundenplan steht, bei den Kindern und auch den Eltern bekannt zu machen.