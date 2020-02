HSG Baar gastiert beim Schlusslicht TV Neuhausen/E. II

Während ein Großteil der Handballmannschaften über Fasnet ein spielfreies Wochenende genießt, tragen die Landesliga-Männer der HSG Baar als einziges Team aus dem Kreis Tuttlingen eine Partie aus. Der Aufsteiger ist am Samstag, 20 Uhr, in der Hofbühlhalle Metzingen-Neuhausen bei Schlusslicht TV Neuhausen/Erms II zu Gast.

Die HSG Baar kann auf vier Pflichtspielsiege in Serie zurückblicken, die Württembergliga-Reserve des TV auf insgesamt nur sechs Pluspunkte in der bisherigen Spielzeit. Daher muss der Dritte der Vorsaison nach einigen personellen Wechseln das Feld im Abstiegskampf mit 6:30-Zählern von hinten aufrollen. Durch das 25:28 im Kellerduell bei der HSG Rottweil bleibt Neuhausen/Erms II weiterhin punktlos im neuen Jahr. Auch aus dem Hinspiel am ersten Spieltag, das die HSG Baar mit nur 14:13 für sich entschied, reichte es nicht zu Punkten.

Ganz anders läuft es vor dem Rückspiel bei den Baar-Handballern. „Wir haben gerade viel Spaß am Handball“, begründet Trainer Martin Irion den Lauf und stellt klar: „Wir wollen auch gegen Neuhausen/Erms zwei Punkte holen.“ Vor allem daheim erwartet er die TV-Deckung aggressiv und kompakt. Personell wird der Tabellenachte unverändert auftreten.