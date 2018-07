Hornklänge verleiten zum Träumen und Entspannen

„Grandios“ nannten die Besucher der Konzertreihe „Vis-à-vis - Klangkunst im Würfel“ das erste Konzert nach der Sommerpause. Professor Szabolcs Zempléni, einer der weltbesten Hornisten und seit 2010 Dozent an der Hochschule für Musik in Trossingen, verzauberte mit seinem ersten Konzert in der Region die Zuhörer. Einfühlsam und ausdrucksvoll ergänzt wurde das Konzert am Flügel von Iva Návratová, international gefragte Klavierbegleiterin, die sowohl an der Hochschule für Musik als auch am Hohner-Konservarotium unterrichtet.

Das „Andante für Horn und Klavier“ von Richard Strauss (1864 - 1949) bezeichnete Professor Szabolcs Zempléni ebenso als „Hornistenpflicht“ wie die „Romanzen op. 94“ von Robert Schumann (1810 - 1856). Die Romanzen verleiteten dazu, die Musik mit geschlossenen Augen in sich aufzunehmen und in träumerischer Hingabe Entspannung zu finden.

Selbst für die „Sonate für Althorn in Es und Klavier“ von Paul Hindemith (1895 - 1963) benötigte der Ausnahmehornist keine Noten. Die große Horn-Tour durch Europa führte nach Frankreich zu Jean Francaix (1912 - 1997) und zu Volker David Kirchner (*1942) schrieb auf der Grundlage von „Orpheus in der Unterwelt“ sein Werk „Tre Poemi per Corno e Pianoforte“.

Mit einem ungarischen Tanz seines Landsmanns Béla Bartók gab Professor Szabolcs Zempléni eine heitere Zugabe, die mit so langem Applaus belohnt wurde, dass die Bitte um „mehr“ deutlich zu hören war.

Die Gäste nutzten anschließend gerne die Gelegenheit zu zwanglosem Gedankenaustausch und Gesprächen mit den beiden Künstlern. Der Konzerterlös kommt wieder über den Verein der Freunde und Förderer der Hochschule für Musik bedürftigen Studierenden zugute. Klangkunst im Würfel erklingt wieder am 17. November. Dann stehen „Überraschungen mit Schlagzeug“ auf dem Plan. Die Klasse von Professor Franz Lang wird sich mit einem eigenwilligen Programm vorstellen.