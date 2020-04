Holzstapel brennt nahe dem Waldkindergarten

Gegen 9.30 Uhr am Sonntagmorgen ist die Freiwillige Feuerwehr Trossingen wegen eines Waldbrands alarmiert worden. Wie sich zeigte, war ein Holzstabel im Wald in Richtung Aixheim, in der Nähe des Waldkindergartens, in Brand geraten. Spaziergänger hatten den Notruf abgesetzt.

Der brennende Holzstapel konnte gelöscht werden, ohne dass das Feuer auf Bäume übergegriffen hätte, so die Polizei auf Anfrage. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50 bis 60 Euro.

Die Brandursache ist bislang unbekannt und wird ermittelt, doch geht die Polizei davon aus, dass es sich nicht um Selbstentzündung gehandelt haben kann.