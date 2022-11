Hohnerklang Konzert „Jubilee 2022“ ausverkauft

Das Hohnerklang Konzert „Jubilee 2022“, Konzert der Generationen am Samstag, 26. November, ist ausverkauft. Anlass für das Konzert ist der 90-jährige Geburtstages des Vereines. Wer bisher noch keine Karte hat, kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Erfahrungsgemäß werden Karten zurückgegeben, schreibt das Orchester in seiner Pressemitteilung. So bestehe die Chance, doch noch an eine Karte zu kommen. Auch die Abendkasse geöffnet. Hier gibt es die Möglichkeit, zurückgegebene Karten zu ergattern. Das Konzert findet beginnt um 17 Uhr. Es findet statt im Großen Saal des Konzerthauses Trossingen. Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Kinder bis zwölf Jahren bezahlen fünf Euro.