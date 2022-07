Hohnerklang Generalversammlung 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Trossinger Harmonika Stadtmeisterschaften hat das Orchester Hohnerklang seine diesjährige Generalversammlung Foyer des Konzerthauses Trossingen abgehalten. Wahlen standen in diesem Jahr nicht an und der Verein wird vom bewährten Team unter der Führung von Frank Kitzke (1. Vorsitzender) und Kathrin Gass (2. Vorsitzende) geleitet. Als wichtigster Tagesordnungspunkt standen, neben den Berichten aus den einzelnen Ressorts, die Ehrungen aus den letzten Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 an.

Somit wurden folgende Ehrungen durch den Verein und den deutschen Harmonika-Verband durchgeführt. Verabschiedung aus dem Ausschuss: Werner Neipp und Horst Brunner. Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Julia Burgbacher und Tina Moosmann. Für 50 Jahre aktiv/passive Mitgliedschaft wurde geehrt: Christian Messner.

Ehrungen des DHV für langjährige Mitgliedschaft wurden vergeben an: 10 Jahre: Malte Hübel, Madeleine Engler, Fabian Gothe, Tzu-Hsien Chuang, Melvin Hübel und Raphael Kramer. 20 Jahre: Dr. Werner Schneider und Carola Gehring. 30 Jahre: Birgit Käfer. 40 Jahre: Gerhard Müller, Markus Schwenkglenks und Frank Kitzke. 50 Jahre: Karin Kriebler.