Hohner und das Konzerthaus lockten Weltstars nach Trossingen

Ohne Direktor Ernst Hohner und seine in den 1950ern noch prosperierende Firma wäre das Trossinger Konzerthaus nie entstanden. Der mittlerweile 60-jährige Musentempel hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

Nationale und internationale Bühnenstars gaben sich hier zur Freude des zahlreich strömenden Publikums die Ehre, zum Beispiel Schauspielerin Inge Meysel, den Älteren noch bestens als „Mutter der Nation“ in Erinnerung. Die Musikstadt zog und zieht natürlich auch große Namen aus dem weiten Feld der musikalischen Unterhaltung nach Trossingen.

Viele Stars – wie etwa die britische Blues-Rock-Ikone John Mayall – kamen durch das Hohner-Marketing nach Trossingen. Der bekannte Mitbürger Arnold Kutzli, seines Zeichens langjähriger führender Mitarbeiter der Hohner-Werbeabteilung, Prokurist und schließlich Direktor für den Bereich Kultur-Marketing, erinnert sich an diese großen Zeiten.

„In meiner verantwortungsvollen Funktion hatte ich die sogenannte Leitbildwerbung aufgebaut und auch erfolgreich durchgeführt. Es ging mir damals darum, ein Netzwerk zu bekannten Musikstars aufzubauen, die öffentlich die Hohner-Instrumente wirkungsvoll einsetzten. (...) So entwickelte sich der persönliche Kontakt sowohl zum Road-Manager wie auch zum Pianisten der James Last-Band. Dadurch kam auch die positive Verbindung zu Trossingen (…) zustande. Dasselbe galt auch durch den Kontakt zum Udo Jürgens-Office in Zürich.“

Wie sich Arnold Kutzli erinnert, trat Udo Jürgens mit seiner Band, ermöglicht „durch die finanzielle Unterstützung der Trossinger Kulturgemeinde“, zweimal in der Musikstadt auf und verursachte einen Ansturm seiner Fans: „Schöne Erinnerungen sind bis heute geblieben; auch nach den Veranstaltungen im Hotel Bären. Es gab einen wahren Ansturm von vorrangig weiblichen Fans, die die Theke des Restaurants mit Briefen, Blumen, Stofftieren und vielerlei kleinen Aufmerksamkeiten im wahrsten Sinne des Wortes zubutterten.“

Nicht nur der 2014 verstorbene Udo Jürgens konnte einst von den Trossinger Organisationstalenten an Land gezogen werden. Arnold Kutzli erinnert sich an viele weitere große Namen: „Auch der sympathische James Last konnte in Trossingen gefeiert werden. Zunächst im Konzerthaus und dann beim legendären Fußball-Spiel auf dem Rasen hinter dem Rathaus. Eine super Gaudi. Zum Glück gab es keine Verletzten. (…) Übrigens wurde der riesige Lastzug, der auf den Tourneen notwendig war, mit Schriftzug und Hinweis auf Hohner, wirkungsvoll gestaltet.“

„Eine weitere beachtenswerte Zusammenarbeit entwickelte sich mit Slavko Avsenik und seinen Original Oberkrainern.“ Nach einem Konzert in Trossingen „ging es im kleinen Kreis mit dem damaligen Manager Lanzmaier in den Bären zur Nachfeier bis tief in die Nacht. Der Manager stiftete dann zu später Stunde ein großes Tiroler Vesperbrett. Und Betriebsrat Richard Schlenker steuerte spontan einen Eimer mit Trossinger Waldhonig bei. Er war ja nicht umsonst Imker. Dem Bärenwirt hat das sicher nicht gefallen. Er konnte sich aber beherrschen.“

Immer wieder fällt das Viereck auf, in dem sich die nationalen und auch internationalen Stars hier bewegten. Zwei Institutionen und zwei Gebäude wirkten prägend: Engagiert wurden die Künstler und Künstlerinnen durch die Stadt (wo „Macher“ Jost Keller die Kulturgemeinde leitete) und/oder durch die Firma Hohner (wo „Macher“ Arnold Kutzli die Fäden zog). Auftrittsort war in aller Regel der große Saal des Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthauses und Unterkunft erhielten die Stars des „Show- und Musik-Business“ im ersten Haus am Platze, dem Hotel Bären. Die Gästebücher des Traditionshauses sind gespickt mit berühmten Autogrammen, von Weltstars aus „Vor-Konzerthaus-Zeiten“ – etwa dem berühmten Musikclown Grock – und vor allem aus den 1960 bis 1980er Jahren.

Summarisch notiert der langjährige Hohner-Werbestratege weitere Größen der Musikszene, mit denen kooperiert wurde und die dann auch vor Trossinger Publikum – im Konzerthaus oder an anderer Stelle – auftraten: „In der Aufzählung dürfen natürlich nicht vergessen werden: die Alpen-Oberkrainer, Cindy und Bert, Horst Jankowski, Curt Edelhagen, die Kastelruther Spatzen mit Norbert Rier, die Schürzenjäger, Bern Clüver, Rolf Hans Müller und seine SWF- Band, Rolf Zuckowski, Gotthilf Fischer, der im Europa- Park Rust 1 500 junge Akkordeon-Spieler dirigierte und auch im Trossinger Stadion mit den Fischer-Chören auftrat.“

Wie Arnold Kutzli in seinen Erinnerungen freimütig bekennt, ging es in erster Linie nicht darum, dem hiesigen Publikum gute Unterhaltung zu bieten, sondern um das Produktmarketing: „Viele viele Stars reihten sich ein und waren alle auch damit einverstanden, große Plakate mit dem jeweiligen aktuellen Bild für die Aktionen in den Schaufenstern des Fachhandels zu akzeptieren.“

Geradezu begeistert, auch etwas wehmütig, und mit berechtigtem Stolz schaut Arnold Kutzli auf die vergangenen Zeiten zurück, die er in seiner Funktion so entscheidend mitprägte.