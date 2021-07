Hohner-Konservatorium verliert Dozent für Dirigieren und Orchesterleiter

Trossingen (pm) - Stefan Hippe, seit 2015 Dozent für Dirigieren und Leitung des Seminarorchesters am Hohner-Konservatorium Trossingen, stellt sich laut Pressemitteilung „neuen Herausforderungen“. Sein Nachfolger steht bereits fest.

An der städtischen Musikschule Nürnberg wird Hippe zukünftig auch für den Wiederaufbau und die Leitung des Jugendsinfonie-Orchesters der Musikschule zuständig sein. „Diese neue Herausforderung an meiner Musikschule erfordert viel Energie und zeitlichen Aufwand, gerade in der Aufbauarbeit“, so Stefan Hippe. „Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe. Leider bleibt mir dadurch keine Zeit mehr für die Unterrichtstätigkeit am Hohner-Konservatorium“.

„Wir freuen uns sehr, mit Johannes Baumann einen sehr guten und ambitionierten Nachfolger für dieses wichtige Fach gefunden zu haben“ so Bernhard van Almsick, Leiter des Konservatoriums. „Man muss nicht nur selbst ein guter Dirigent sein, sondern auch die Erfahrung in der Vermittlung des dirigistischen Handwerks haben.“ Darüber hinaus gelte es, den zukünftigen Dirigentinnen und Dirigenten auch Wege zur eigenen musikalischen Vorstellung und Vermittlung der Partitur aufzuzeigen und diese darin zu schulen. „Hierfür bringt Johannes Baumann alles mit, was nötig ist.“

Der Trossinger Johannes Baumann, selbst ehemaliger Absolvent des Konservatoriums, ist Leiter des Hohner-Akkordeonorchesters 1927 Trossingen und Landesdirigent Baden-Württemberg des DHV. Darüber hinaus ist er Juror bei vielen nationalen und internationalen Musikwettbewerben und gern gesehener Dirigent von Auswahlorchestern.

Für ihn sei die Orchesterleitung nicht nur ein Fach, sondern eine Aufgabe, die einen immer wieder vor interessante und neue Herausforderungen stellt. „Ich freue mich darauf, mit diesem Orchester auch zukünftig eine Visitenkarte des Hauses abgeben zu können“, so Baumann.