Hohner-Konservatorium verabschiedet seine Absolventen

Als eine seiner ersten offiziellen Amtshandlungen hat der neue Geschäftsführer des Hohner Konservatoriums, Bernhard van Almsick, vor Kurzem Absolventen unterschiedlicher Studiengänge verabschiedet.

Im vollbesetzten Saal gestalteten das Seminarorchester unter der Leitung von Stefan Hippe sowie Studenten des Konservatoriums in kammermusikalischen Besetzungen den festlichen Rahmen. Bernhard van Almsick, der vor einigen Wochen seine Arbeit in Trossingen begonnen hat, lobte das Engagement der Studenten und Dozenten und betonte den besonderen Charme des Konservatoriums. Er überreichte die Zeugnisse an Sabrina Latus, Tina Tarnawa, Vanja Cirkovic, Peter Klotz, Christiane Gerstner, Sonja Scholz, Cédric Biamont, Martin Gföller und Stefan Bauer.

Die neun angehenden Musikpädagogen hatten Studiengänge wie Akkordeon Klassik, Populäres Akkordeon, Musikbearbeitung, Hochbegabten Förderung und elektronische Tasteninstrumente in Vollzeit oder berufsbegleitend absolviert. Einige von ihnen waren auch an diesem Abend zu hören.

„Ich möchte nicht viele Worte machen, aber ihr könnt stolz sein auf das, was ihr erreicht habt und ich wünsche euch alles Gute“, sagte der Studentensprecher Nils Aebersold.

Bürgermeister Clemens Maier beglückwünschte im Namen der Gesellschafter die Absolventen. Die Einrichtung wird von der Stadt Trossingen, vom Landkreis Tuttlingen und der Firma Hohner getragen.

Mit „Episodes sur une image“ von Hans - Günther Kölz wurden die Musikpädagogen vom Seminarorchester in ihr musikalisches Berufsleben entlassen: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …“