Hohner-Konservatorium lädt zum Infotag ein

Das Hohner-Konservatorium lädt am Sonntag, 8. Mai, 11 bis 14 Uhr zu einem Infotag ein. Gelegenheit, um die Räumlichkeiten des Konservatoriums kennen zu lernen und mit Dozenten, Studierende und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen, heißt es dazu in einer Ankündigung.

Dieser Info-Tag richtet sich an junge Menschen, die sich als Akkordeonist oder Mundharmonikaspieler weiter qualifizieren wollen. Hierfür bietet das Hohner-Konservatorium je dreijährige Vollzeitausbildungen in den Bereichen klassisches, populäres oder interdisziplinäres Akkordeon an. Der Infotag ist ebenfalls interessant für Menschen, die bereits einem Beruf nachgehen und die sich auf ihrem Instrument professionell weiterentwickeln und neue Wege einschlagen wollen. Hier bietet das Konservatorium eine auf diese Bedürfnisse zugeschnittene berufsbegleitende Ausbildung an.

Der Infotag lädt ein zum Gespräch mit Dozenten, Studierenden und Mitarbeitern des Konservatoriums. Es werden unterschiedliche thematische Kurz-Workshops (Orchester, Musikproduktion, EMP…) angeboten. Besucher dürfen gerne ihr eigenes Instrument mitbringen und sich bei einem der Hauptfachdozenten musikalisch vorstellen oder einen Probeunterricht vereinbaren.

Anschließend lohnt sich ein Besuch im Deutschen Harmonikamuseum (geöffnet ab 13.30 Uhr) sowie im Café „Hohner-Villa“ (geöffnet ab 14 Uhr) an. Beide Einrichtungen befinden sich ebenfalls im Hohner-Areal an der Hohnerstrasse in Trossingen. Besucher des Info-Tages erhalten am 8. Mai kostenfreien Eintritt in das Deutsche Harmonika Museum.