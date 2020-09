Hohner-Heim hat ausgedient: Mietvertrag für Flüchtlingsunterkunft läuft aus

Ein wichtiger Ideologe des Nationalsozialismus arbeitete von 1957 bis 1963 als Werbechef der Porsche Diesel Motorenbau GmbH in Friedrichshafen: Franz Alfred Six.

Zwei Jahre lang, von 1937 bis 1939, war Six als Leiter der Abteilung 2 des SD-Hauptamts in Berlin Chef von Adolf Eichmann – bevor dieser sich als Organisator des Holocausts hervortat. In seinem Buch „Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führers Franz Alfred Six“ hat der Historiker Lutz Hachmeister Six’ Leben nachgezeichnet.