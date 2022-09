Hohner-Akkordeonorchester1927 probt für das Jahreskonzert

Die Spieler des Hohnerorchester 1927 haben sich vor Kurzem zum Probentag im Großen Saal der Musikschule Trossingen eingefunden. Es war ein intensiver Probentag, der am Morgen mit Orchesterarbeit begann und nach der Mittagspause in Stimmproben überging, berichtet das Orchester in einem Schreiben.

Johannes Baumann führte die Stimmen am Nachmittag zusammen, indem er seinen Akkordeonisten zu tiefst sanfte bis hochemotionale Töne entlockte und sie zu einem strahlenden Klangkörper zusammenführte. Eines der Highlights des diesjährigen Konzertprogramms, der Jupiter – der Bringer der Fröhlichkeit – aus den Planeten von G. Holst, lässt Johannes Baumann durch verschiedenste Klangeffekte und Klangfarben auf großorchestrale Weise erklingen.

Am Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr findet dann das Konzert des Hohnerorchesters 1927 im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen statt. Mit dabei ist das Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg. In diesem Jahr übernahm das Dirigat Johannes Baumann und wird beide Orchester im Konzertprogramm final mit der „Moldau“ von Smetana arrangiert von R. Würthner vereinen. Karten sind bei Tabak Spehn in Trossingen erhältlich sowie per E-Mail an info@hohner-orchester.de und das Kartentelefon mit Ansage: 07425/3387330.