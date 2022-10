Hohner-Akkordeonorchester lädt z7um Jahreskonzert

Zum Jahreskonzert erwartet das Hohner-Akkordeonorchester 1927 Trossingen am Samstag, 8. Oktober, im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus in Trossingen das Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg als Gast. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Hohner-Orchester wartet mit besonderen Bearbeitungen von Gioacchino Rossini bis Gustav Holst auf. Eine besondere Gelegenheit, „Die Moldau“ von Smetana – ein Arrangement Würthners, das durch eine große Orchesterbesetzung enorm gewinnt – aufzuführen. Dirigent des Akkordeon-Landesjugendorchester Baden-Württemberg ist Johannes Baumann. Zum Abschluss spielen beide Orchester zusammen.

Der Eintritt kostet 14 Euro im Vorverkauf, 16 Euro an der Abendkasse. Schüler und Studenten zahlen zehn Euro im Vorverkauf, zwölf Euro an der Abendkasse. Kinder unter zwölf Jahren sind frei. Karten gibt es bei aktiven Orchestermitgliedern und bei Tabak-Spehn, Hohnerstraße 20, in Trossingen. Außerdem sind Kartenreservierungen möglich zur Abholung an der Abendkasse per E-Mail an info@hohner-orchester.de und über das Kartentelefon mit Ansage 07425 / 3387330.