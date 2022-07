Hoher Sachschaden nach Lkw-Unfall

15 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch, gegen 15.15 Uhr, im Trossinger Solweg ereignet hat.

Ein 78-jähriger Fahrer eines Lastwagens war laut Polizei auf dem Solweg in Richtung Mischanlage unterwegs. In einer Engstelle streifte der Mann einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A4 Avant, der dadurch mehrere Meter in Fahrtrichtung des Lastwagens verschoben wird. Laut Schätzung der Polizei entstand am Audi ein Totalschaden von rund 5000 Euro und an der Sattelzugmaschine Actros von ungefähr 10 000 Euro.