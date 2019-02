Hoffnung für hungrige Kinder

Seit 2016 läuft das Hilfsprojekt Creabuntu der ehemaligen Trossingerin Elke Reinauer in Namibia. Sie gründete vor Ort eine Nichtregierungsorganisation (NGO) und nun wird es ernst: Die Organisation sucht ein Grundstück, um eine Kunstschule mit Suppenküche und Nachmittagsbetreuung zu bauen.

Seit einem Jahr gibt es eine Kooperation zwischen Elke Reinauers Projekt Creabuntu und einer Suppenküche in Ombili, Stadtteil des Townships Katutura in Namibia. Die Kooperation läuft nun unter dem Namen „Creabuntu Soupkitchen and Art School“. Diese besteht aus der Suppenküche, dessen Leiter Samuel Kapepo mit seinem Team, Elke Reinauer und ihrem Team an lokalen Kunstlehrern und dem deutschen Verein für Bildung, Kultur und Freizeit e.V.

„Im Dezember bin ich wieder nach Namibia, um Kunstworkshops vor Ort zu veranstalten“, so Reinauer. Dabei ging sie auch auf Grundstückssuche, denn Creabuntu hat nun einen deutschen Sponsor, der ein Gebäude für die Kunstschule und Suppenküche bauen möchte.

Grundstück als Basis

„Unser Ziel ist es, bis Mitte des Jahres ein Grundstück in Katutura zu finden“, sagt Reinauer. Die Suche habe bereits begonnen, eine Bewerbung für ein städtisches Grundstück sei abgesendet. Jetzt heißt es warten, denn in Namibia ticken die Uhren etwas langsamer als in Deutschland. Sobald ein Grundstück gekauft ist, wird das Gebäude gebaut, und dann können Kinder jeden Tag nach der Schule ein Mittagessen erhalten und in der Nachmittagsbetreuung verschiedene Kurse wie zum Beispiel Schauspiel und Zeichnen belegen.

„Auch in diesem Jahr konnten wir wieder unsere Workshops vor Ort durchführen“, berichtet Reinauer. Dieses Mal in Ombili, wo die Suppenküche zwei Mal in der Woche in einem Gemeindezentrum kocht. „Die Kinder waren begeistert von den Workshops und konzentriert bei der Sache.“

Inzwischen hat die ehemalige Trossingerin ein fähiges und zuverlässiges Team aus namibischen Kunstlehrern zusammen. „Und die Unterstützung von der Suppenküche war großartig. Man merkt richtig, dass frischer Wind in das Projekt kommt und alle Helfer motiviert sind“, so Reinauer. Die Ehrenamtlichen leben in Katutura. „Es ist wichtig, dass namibische freiwillige Helfer und Lehrer mit dabei sind, um für ihre Gemeinschaft etwas zu tun.“ Denn dies ist in Namibia nicht selbstverständlich, meist hätten die Menschen genug mit dem eigenen Überlebn zu tun. Der Leiter der Suppenküche, Samuel Kapepo, motiviert sein Team und hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, in seinem Stadtviertel Ombili zu helfen. Das Projekt erhält außerdem Unterstützung aus Deutschland.

Dank einiger Spenden konnte Creabuntu Lebensmittel, Materialen für die Kunstworkshops kaufen und Dozenten bezahlen. Nun planen die Mitglieder der NGO langfristig: Sobald das Grundstück gekauft ist, werde ein Gebäude von einer Kölner Immobilienfirma gebaut. Wenn Creabuntu den Betrieb aufnimmt, dann braucht das Projekt natürlich Geld, um laufende Kosten zu bezahlen. „Wir haben einen Fünfjahresplan ausgearbeitet und benötigen pro Jahr um die 12 000 Euro für Lebensmittel, Strom, Wasser und Dozenten, berichtet Reinauer.