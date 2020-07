Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

In den vergangenen Tagen haben einige Vereine wieder den nächsten Schritt in Richtung Normalität gewagt, so auch das Partnerschaftskomitee Trossingen/Cluses. Die Ungewissheit, wie es mit den Treffen mit den französischen Freunden und dem Schüleraustausch weitergehen kann, ist aber nach wie vor gegeben.

Gérard Deleye, Vorsitzender des Komitees verabschiedete bei der Hauptversammlung das langjährige Komitee-Mitglied Bernhard Kuon. Der mittlerweile pensionierte Realschulrektor hatte sich sehr für den Schüleraustausch zwischen Trossingen und Cluses engagiert. Kuon betonte, er habe unvergessliche Erlebnisse und Augenblicke in Cluses erlebt. Er appelliert an die Mitglieder, stets an die Jugend zu denken: „Um die geht es.“

Die Pandemie viele fürs Jahr geplante Termine zunichte gemacht. Neben einem geplanten Infoabend musste auch der Azubi-Austausch abgesagt werden, ebenso das deutsch-französische Zeltlager in den Sommerferien und der Schüleraustausch des Gymnasiums Trossingen mit Cluser Schülern. Doch Aufgeben passt nicht zu den Aktiven. Annegret Pfründer, Französischlehrerin am Gymnasium, will nach den Sommerferien Kontakt mit der französischen Partnerschule aufnehmen, um die Möglichkeiten auszuloten und hoffentlich einen neuen Termin für den Austausch zu finden.

Vor einigen Tagen fanden in Cluses Kommunalwahlen statt, für das Partnerschaftskomitee gibt es gute Nachrichten, wie die Vorsitzende der dortigen Arbeitsgruppe mitteilen lässt: Der Bürgermeister, der sich sehr für den gegenseitigen Austausch mit Trossingen einsetzt, wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt.

Im September solle, so Deleye, die Hauptversammlung der beiden Komitees durchgeführt werden.

Anika Neipp, die über ihren Sitz im Gemeinderat ebenfalls Mitglied im Komitee ist, regte darüber hinaus den Austausch mit Museen, mit dem Kunstverein und mit musikalischen Institutionen in beiden Städten an. So könnten sich, so Neipps Idee, deutsche und französische Bands treffen. Auf allgemeine Zustimmung stieß zudem die Idee Neipps, dauerhaft einen kulinarischen Austausch zu schaffen. So sollten Trossinger Nudeln aus dem Nudelhaus in Cluses angeboten werden, im Gegenzug könnten Trossinger Geschäfte Spezialitäten aus Cluses verkaufen.

Jürgen Vosseler, der ebenfalls für den Gemeinderat im Gremium sitzt, zeigte Interesse an einem Austausch mit Cluser Imkern und bot an, in seiner Funktion als Vorsitzender des Imkervereins den Kontakt zu den französischen Kollegen herzustellen.