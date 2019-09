Hochschulrektor Fischer beim Kulturstammtisch

„Kultur- und Bildungsarbeit zwischen Eventsucht und Bürgerbeteiligung“ ist das Thema des Kulturstammtischs mit Prof. Christian Fischer am Donnerstag, 26. September, um 20 Uhr im Refektorium des Kapuziners Rottweil.

Prof. Christian Fischer ist seit dem Sommersemester neuer Rektor der Musikhochschule Trossingen. Von 2010 bis 2019 war Fischer Rektor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen und unterrichtet dort unter anderem Chordirigieren. Der 57-Jährige hat Chordirigieren in Hannover und Karlsruhe studiert und hat 17 Jahre lang als Dozent für Chordirigieren an der Musikhochschule Leipzig gearbeitet. Daneben war er zeitweise als kommissarischer Chordirektor am Gewandhaus zu Leipzig tätig und von 1998 bis 2005 Dirigent des städtischen Oratorienchors in Hannover.

Als Kulturmanager hat er diverse Festivals und Kongresse initiiert oder geleitet, wie z.B. das Leipziger Improvisationsfestival oder das 93. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft 2018. Prof. Fischer freut sich nach eigenen Angaben auf die neue Herausforderung an der Musikhochschule Trossingen, die er noch stärker in der Region wie auch mit bedeutenden Baden-Württemberger oder Schweizer Kulturinstitutionen und Ensembles vernetzen möchte.

In seinem Vortrag wird er sich mit innovativer, nachhaltiger Kulturgestaltung sowie Ideen für alternative Konzert- und kulturelle Veranstaltungsformate beschäftigen. Besonders interessiert ihn, wie man Soziokultur und sogenannte „Hochkultur“ in der Region fruchtbar miteinander verbinden kann.