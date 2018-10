„Hinterbliebene sind oft im Schockzustand“

Wenn ein Angehöriger stirbt, bleibt den Hinterbliebenen nicht nur Trauer. Viele Aufgaben fallen an. Zu diesem Thema haben sechs Experten am Freitagabend in der Stadtbücherei diskutiert.

Organisiert hat die Veranstaltung Standesbeamtin Ursel Gula mit Unterstützung des Büchereileiters Ralf Sorg. Eine „auserlesene bunte Mischung an Gesprächsteilnehmern“ begrüßte dieser die Runde. Zur Einführung stellte er eines der ausgelegten Bücher mit dem Titel „Darf ich meine Oma selbst verbrennen“, vor. Was auf den ersten Blick nach einem Buch mit morbidem Humor aussieht, sind skurrile, nicht immer ganz ernst gemeinte Fragen, die der Bestatter Peter Wilhelm beantwortet.

Gesprächsteilnehmer waren die Initiatorin und Standesbeamtin Ursel Gula, Friedhofsbetreuer Hans Messner, Bestatterin Ursula Koch, Rechtsanwalt Matthias Henn, als Vertreter des Weißen Ring Wolfgang Schoch und vom Seniorenzentrum Dr.-Karl-Hohner-Heim Einrichtungsleiterin Simone Höschle. Von jedem Teilnehmer der Runde erhielten die Gäste Informationen aus deren Fachbereich.

Streitpotenzial in Patchwork-Familien

„Schon der Gang zum Bestatter ist eine Art Trauerbewältigung“, sagte Ursula Koch. Doch die Bestatterin plädierte auch dafür, dass man bereits zu Lebzeiten mit seinen Angehörigen die Bestattungsform besprechen sollte. „Wenn ein Angehöriger verstorben ist, sind die Hinterbliebenen oftmals im Schockzustand und können gar nicht richtig entscheiden“, sagte Ursula Koch. Das bestätigte auch Ursel Gula aus ihrer Berufspraxis. Sie verwies auf den Friedhofsbetreuer Hans Messner, der gerne bereit sei, Interessierten vor Ort die Möglichkeiten der verschiedenen Bestattungsformen zu erläutern.

Auch der Trossinger Rechtsanwalt Matthias Henn machte klar, dass es wichtig ist, Fragen der Totenfürsorge und des Nutzungsrechtes der Grabstelle zu regeln. „Speziell in einer Patchwork-Familie bieten diese Themen viel Streit-Potential“, sagte der Rechtsanwalt.

Wolfgang Schoch trug aus einer Praxis als Kriminalbeamter und als Vertreter des Weißen Ringes die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Trauer bei. „Es ist ein Unterschied, ob ein Mensch eines natürlichen Todes verstirbt, ob er gewaltsam aus dem Leben gerissen wird, ob er durch Suizid oder durch Drogen zu Tode kommt“, führte Schoch aus. Er erklärte auch, was auf die Hinterbliebenen von Opfern eines Gewaltverbrechens zukommt. Dabei machte er auf die Unterstützung durch den Weißen Ring aufmerksam.

Simone Höschle konnte aus der Sicht als Einrichtungsleiterin des Seniorenzentrums hinzufügen, dass mit dem Einzug in das Dr.-Karl-Hohner-Heim viele formale Fragen bereits geregelt sind. Sie betonte die Bedeutung der Begleitung Sterbender. In diesem Zusammenhang sprach Simone Höschle den hohen Stellenwert der Arbeit der Palliativgruppe des Hauses und der Trossinger Hospizgruppe an.

Einige Zuschauer räumten ein, die Regelung der Fragen rund um den eigenen Tod vor sich her zu schieben, weil es an der Bereitschaft fehlt, sich dem Thema zu stellen. Dennoch: Einig waren sich alle, aus der Runde wichtige Informationen erhalten zu haben.

„Hinterbliebene oft im Schockzustand“

