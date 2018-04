Hilfe für Einrichtung für Kinder und Jugendliche

Die Stiftung Pfeiffer&May aus Trossingen hat kürzlich 5000 Euro an das Haus am Mühlebach gespendet. Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum ist in Mühlhausen-Ehingen angesiedelt.

„Wir müssen jetzt investieren, damit sie später einmal bessere Chancen im Leben haben. Wir freuen uns in der glücklichen Lage zu sein, mit unserer Stiftung das ein oder andere Projekt in Sachen Kinder und Jugendförderung unterstützen zu können“, so die Pfeiffer&May-Stiftung.

Horst Dreß, Geschäftsführer der Pfeiffer&May Niederlassung Trossingen besuchte im Vorfeld gemeinsam mit Denise Efinger, Assistentin der Geschäftsleitung, das Haus am Mühlebach, um die Einrichtung kennen zu lernen.

Das Konzept des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Schule und Internat in freier Trägerschaft für Kinder und Jugendliche hat die Förderschwerpunkte geistige, körperliche und motorische Entwicklung.

„Herzlichen Dank an die Pfeiffer&May-Stiftung für ihre Spende. Darüber freuen wir uns sehr und werden das Geld sinnvoll einsetzen“, so Marianne Voelker, Geschäftsführerin vom Haus am Mühlebach. „Die Spende wird in das Projekt 'Wir werden stark - Strategien gegen Gewalt, sexuelle Übergriffe und Mobbing’ fließen“, kündigte sie den Spendern an.