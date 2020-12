Hier spielt die Musik: Was Trossingen zu bieten hat

Der Nabel der Welt mag Trossingen nicht sein, doch unbedeutend ist die 17.000-Einwohner-Stadt im nördlichen Landkreis Tuttlingen aber definitiv nicht.

Markenzeichen: Musik und Dinos

Das braune Schild an der A 81 weist mit seinen Musiknoten und dem Dino schon auf zwei besondere Eigenheiten der Stadt hin: die Trossinger Saurier und den Titel als Musikstadt – inklusive Staatlicher Hochschule für Musik –, den Trossingen dem Hohner-Imperium verdankt.

Ohne die Familie Hohner wäre Trossingen nicht das, was es heute ist: Musikstadt mit einem großen Konzerthaus, einer Staatlichen Musikhochschule und weiteren musikalischen Bildungsstätten. Dazu kommen andere Einrichtungen, die es ohne Hohner wohl auch nicht gegeben hätte.

Wie zum Beispiel der Bahnhof. Das „Bähnle“ ist bis heute ein Wahrzeichen Trossingens und die älteste noch betriebsfähige elektrische Eisenbahn der Welt.

Auch für Kinder ein Vergnügen: die Fahrt mit dem historischen Bähnle. (Foto: Thomas Freidank)

Selbst geschichtsinteressierte Trossinger machen sich oft nicht klar, wie sehr die Harmonikaindustrie die Infrastruktur der Stadt doch geprägt hat. Mehr oder weniger jedes Projekt vom Rathaus über den Bau einer Hochdruck-Wasserleitung bis hin zum Straßenbau hat zumindest indirekt etwas mit der heimischen Industrie zu tun, die solche Projekte notwendig machte, aber auch das nötige Geld dafür in die Gemeindekassen brachte.

Rasante wirtschaftliche Entwicklung

Als Trossingen mit einigen anderen Ortschaften ringsum im Jahre 1444 an das Haus Württemberg gelangte, wurde damit ein Sonderweg eingeleitet, der in all diesen Orten später ganz unterschiedliche gewerbliche Eigenheiten prägte.

In Schwenningen entstand die Uhrenindustrie, in Tuttlingen wurde Leder verarbeitet und wuchs die Medizintechnik heran und in Trossingen die Harmonikaindustrie. 1857 gründete Matthias Hohner sein Unternehmen, das später als Matth. Hohner AG weltbekannt wurde. Neben Hohner wirkten in Trossingen auch Andreas Koch, Christian Weiß und einige weitere Harmonikafabriken, die später von Hohner übernommen wurden.

Ab den 1880er-Jahren setzte eine rasante wirtschaftliche Entwicklung ein. Trossingen wurde zu einem der Weltzentren der Harmonika-Industrie. Im Jahre 1900 entschloss sich Matthias Hohner, das Schicksal seiner Firma in die Hände seiner fünf Söhne zu legen.

Gleich nach der damaligen Jahrhundertwende waren bei der Firma Hohner in Trossingen über 1000 Mitarbeiter tätig – Trossingen zählte zur gleichen Zeit gerade mal 3000 Einwohner. Im Jahr 1939 arbeiteten schon 5000 Mitarbeiter für das Unternehmen.

Ernst Hohner träumte von einem großen Musikwerk

Wie umfangreich die Fabrik- und Verwaltungsanlagen des Hohner-Imperiums einst waren, zeigt allein schon die Durchbuchstabierung der Gebäude: von A und AA bis hin zu Bau V, der heute unter anderem das Hohner-Konservatorium, das Deutsche Harmonikamuseum und die Stadtbücherei beheimatet.

Seinen 70. Geburtstag ließ Fabrikdirektor Ernst Hohner im Sommer 1956 förmlich zelebrieren. (Foto: Archiv)

Aus der Fabrikantendynastie blieb in Trossingen besonders Ernst Hohner in Erinnerung, jener Fabrikdirektor, dem Trossingen unter anderem maßgeblich seine Stadtrechte verdankt und der den Bau des Konzerthauses initiierte. Seiner Vision zufolge hätte dieses das Kernstück eines groß angelegten „Musikwerks“ werden sollen, das alle musischen Einrichtungen der Stadt einschließlich der Musikhochschule vereinigen sollte. Da aber kurz danach der wirtschaftliche Niedergang der Firma einsetzte, kam es nicht mehr dazu.

Weltweit größte Saurierfundstelle

Musikstadt zu sein ist für Trossingen aber längst nicht alles, und ebenso wenig beschränkt sich die örtliche Geschichte auf die Harmonika-Industrie.

1909 entdeckten Trossinger Schulkinder durch Zufall mehrere Knochen, die aus dem verwitterten Gestein unweit der Oberen Mühle herausragten. Ihr Lehrer erkannte die Bedeutung des Fundes und leitete ihn an das Stuttgarter Museum weiter.

Erste Ausgrabungen gab es im Jahr 1912, weitere 1923 und 1932. Danach ruhten die Arbeiten bis 2007. Bereits die ersten Grabungen förderten einen kompletten „vorsintflutlichen“ Saurier, einen Plateosaurus engelhardti, zutage.

Trossingen ist die weltweit größte Saurierfundstelle aus der Trias. (Foto: Patrick Seeger/dpa)

Bis heute wurden bei mehreren Grabungen bereits drei komplette Skelette und Teile von rund 60 Plateosauriern entdeckt, was Trossingen zur weltweit größten Saurierfundstelle aus der Trias macht. Das Trossinger Museum Auberlehaus freut sich jedes Jahr über durchschnittlich 9000 Besucher, die unter anderem kommen, um die größte Saurierausstellung zwischen Zürich und Stuttgart zu bestaunen.

Dabei sind die Saurier nicht der einzige Fund von Weltruhm, der in Trossingen gemacht wurde. Ende 2001/Anfang 2002 wurde bei Tiefbauarbeiten in der Löhrstraße ein alamannisches Fürstengrab aus dem 6. Jahrhundert entdeckt. Enthalten war darin unter anderem eine reich verzierte Merowinger-Leier – die älteste gefundene noch spielbare Lyra Europas. Diese könnte jetzt übrigens für eine Veranstaltung mit der Musikhochschule für vier Wochen nach Trossingen zurückkehren – etwas, wofür viele Trossinger 18 Jahre lang gekämpft hatten.

Die Trossinger Leier wurde auf dem merowingerzeitlichen Friedhof in Grab 58 gefunden. (Foto: M. Schreinert)

Doch auch jenseits seiner bewegten Geschichte weiß Trossingen zu begeistern. Die Lage und die Landschaft ringsum, die Sport- und Freizeiteinrichtungen, der breit aufgestellte Einzelhandel, und vor allem das schulische und kulturelle Angebot schaffen eine Infrastruktur, die ein hohes Maß an Lebensqualität sichert.