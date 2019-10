„Hier ist dein Scheck, Jack“

Ein urkomischer Gärtner und eine falsche Erbtante: Bärschs kleine Bühne hat am Wochenende den Komödien-Klassiker „Charleys Tante“ im Linden-Saal aufgeführt.

Die Premiere am Freitagabend hat vor voll besetztem Saal stattgefunden und für viel Applaus und Jubelrufe gesorgt. Die Vorlage des Originals von Brandon Thomas, einem britischen Schriftsteller, setzte Jutta Bärsch als Spielleiterin in einer Bearbeitung von Blaire Woodstein, in der deutschen Übersetzung von Angela Burmeister um. Einige Passagen in dem Stück, die wohl auf Initiative des Ensembles eingebaut wurden, sorgten für besondere Heiterkeit.

Die Handlung wird zumeist als Revue aufgeführt. Die jungen Männer Charley (Frederic Zarak) und Jack (Lorenz Weißhaar) sind in die jungen Frauen Kitty (Christin Tanja Putze) und Amy (Ute Haller) verliebt. Um ihre Liebe zu gestehen, wollen sie ein Treffen arrangieren. Das lässt der Vater von Amy aber nur zu, wenn eine Anstandsdame mit anwesend ist. Diese Aufgabe wird Charleys Tante (Jutta Bärsch), einer reichen Erbtante aus Brasilien zugedacht, deren Ankunft angekündigt ist. Die Ankunft der Tante verzögert sich und so wird kurzerhand Brasset der Gärtner (Andreas Derbogen) überredet, die Rolle zu übernehmen. Als die echte Tante eintrifft, müssen die Rollen geklärt werden, die jungen Leute finden ihr Glück und auch Charleys Vater Sir Francis (Uli Schlageter) findet seine Jugendliebe wieder.

Die Lieder waren den Rollen der Kitty (Christin Tanja Putze) und des Sir Francis Chesney (Uli Schlageter) zugeordnet. Die beiden Schauspieler wurden von Hans-Walter Berg am Klavier begleitet.

Das einfache, aber stimmige Bühnenbild vor der Kulisse des Lindensaales, authentisch wirkende Kostüme, ein urkomischer Andreas Derbogen in der Rolle des Gärtners beziehungsweise der falschen Tante, der Wortwitz: All das trug zum Erfolg des Stückes bei.

Der Gärtner Brassett klagte zum Beispiel, ehe er in die Frauenkleider gesteckt wurde: „Ich kann das nicht“. Zur Antwort bekam er von Charley und Jack: „Yes You Can“. Der Lunch, den die jungen Männer ihren Angebeteten servieren wollten kam von einem Lieferservice. „Die Kosten dafür spielen keine Rolex“, sagte Jack. Selbst die einfache Aussage von Sir Francis, „Hier ist dein Scheck, Jack“, erzeugte Schmunzeln.

„Es war richtig schön, das habt ihr echt gut gemacht“, waren die Komplimente, die die Akteure am Ende zu hören bekamen. Mit Frederic Zarak in der Rolle des Charley spielte ein neuer Schauspieler im Ensemble mit. Alle Darsteller überzeugten auch durch Textsicherheit, einen Souffleur benötigte keiner.