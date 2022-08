Hier darf jeder Äpfel und Birnen ernten

Jedes Jahr verrotten Zentnerweise Äpfel und Birnen an und unter den gemeindeeigenen Obstbäumen, weil niemand sich traut, diese zu pflücken und zu verwehrten. Die allermeisten Obstbäume stehen entlang öffentlicher Straßen und Wege, welche ohnehin in jedem Spätsommer und Herbst durch das herabfallende Obst oft verunreinigt werden. Auf Initiative und Antrag davon Ortschaftsrat Jürgen Haller hat der Ortschaftsrat in seiner letzten Sitzung beschlossen, alle auf Gemarkung Schura im Besitz der Stadt stehenden Obstbäume zum Pflücken für Jedermann frei zu geben.

Damit möchte der Ortschaftsrat zugleich einen Beitrag zu weniger Lebensmittelverschwendung und dafür für ein Mehr an Wertschätzung für Lebensmittel beitragen.

Schon früher hätten viele Einwohner das Obst zum Mosten eingesammelt, jedoch die Unsicherheit über die Besitzverhältnisse, hielt viele davon ab. Die einstmals gepflegte Tradition in Schura, wonach die Gemeinde jedes Jahr im Losverfahren alle eigenen Obstbäume zum Pflücken neu verpachtete, endete mit der Eingemeindung. Aber nicht nur dieser Umstand, sondern vielmehr das wachsende Desinteresse an den Naturprodukten in den letzten Jahrzehnten tat ihr Übriges dazu. Die Folge: Die noch bis in die 70er Jahre hinein begehrten Lebensmittel ließ man einfach an und unter den Bäumen verrotten. Damit möchte der Ortschaftsrat nun Schluss machen.

Angelehnt an die Aktion im Kreis Esslingen vom vergangen Jahr unter dem Motto: „Ernteprojekt -Gelbes Band“ sah sich der Ortschaftrat Schura inspiriert eine ähnliche Aktion auch in Schura einzuführen.

Hierzu hat der Ortschaftsrat am vergangen Wochenende alle im Besitz der Stadt stehenden Obstbäume mit einem gelben Band am Stamm markiert. Dieses signalisiert: hier dürfen die Früchte ohne Rücksprache und für den eigenen Bedarf kostenlos gepflückt und bereits von diesem Baum gefallenes Obst kostenlos aufgelesen werden.

So sorgt die Aktion dafür, dass in Schura , später auch in der gesamten Stadt, mehr Obstbäume abgeerntet und das Obst wieder sinnvoll verwertet wird.