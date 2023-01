HfM Trossingen lädt zu Ateliertagen

Die Ateliertage des Landeszentrums „Musik-Design–Performance“ der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen bilden ein Spektrum von experimenteller Ensemblemusik über Vorträge zu aktuellen Themen bis hin zu interaktiven Installationen und Trickfilm-Präsentationen ab. Am Montag, 16., und Dienstag, 17. Januar, präsentiert sich das Landeszentrum der Öffentlichkeit. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Eröffnet werden die diesjährigen Ateliertage am 16. Januar, 18 Uhr, in der Kleinen Aula mit „into the open“, einem Ensemble-Konzert mit „Cobra“ des US-Amerikaners John Zorn. Eine bunt gemischte Gruppe von Instrumentalisten hat unter der Leitung von Sonja Schmid eine eigene Trossinger Version dieses sogenannten Game Piece entwickelt, indem sie nach bestimmten Spielregeln improvisieren. Daneben stellen Musikdesign-Studenten Eigenkompositionen vor.

Daran schließt sich um 20 Uhr ein Kurzfilmabend der „Nanyang Soundtrack Collaboration“ an, bei dem Trickfilmvertonungen zu sehen sind. Gleichzeitig ergibt sich hier die Möglichkeit, den modernisierten „Digital Performance Room“ zu erleben.

Am Dienstag, 17. Januar, wird ab 10 Uhr ein Experimentierfeld dargeboten: An den Spieltischen der Tischkicker können Besucher und Studenten kreativ werden. Leitfähige Objekte lassen sich durch Krokodilklemmen mit dem kleinen Midi-Controller Playtron verbinden und steuern so ein elektronisches Instrument. Die von Philipp Ahner konzipierte Ausstellung ist bis 17 Uhr geöffnet.

Die Zukunftsthemen „Künstliche Intelligenz in Komposition, Klangsynthese und Musikdesign“ halten durch Luc Döbereiner und Joachim Gossmann Einzug in die Hochschule. Die Professoren lehren im Kooperationsprojekt KISS („Künstliche Intelligenz Services und Systeme“) mit der Hochschule Furtwangen. Beide Künstler und Wissenschaftler stellen sich am 17. Januar, um 18 Uhr und 18.45 Uhr, in zwei Vorträgen vor.

In einem hochschulinternen Workshop mit dem Titel „Ramsifikationen“ stellt Christina Zenk um 17 Uhr gutes Design und Klang in den Mittelpunkt. Es geht dabei um die Leitlinien des renommierten und wegweisenden Industriedesigners Dieter Rams.

Zum Abschluss präsentieren Studenten aus dem Musikdesign und anderen Studiengängen ab 20 Uhr in der Kleinen Aula und später Raum 153 ihre aktuellen Arbeiten.