Herzlichkeit funktioniert auch auf Distanz

Ein in jeder Hinsicht unvergesslicher Tag haben die Realschüler aus Trossingen am Donnerstag erlebt. Selbst in coronafreien Zeiten ist die Zeugnisübergabe ein besonderer Moment im Leben. Kommt dann noch ein Virus über die Welt, wird die Abschlussfeier noch unvergesslicher.

„Eigentlich hätten wir geplant, im Konzerthaus mit euch groß zu feiern“, bedauerte der Schulleiter Udo Kohler in seiner Rede, „aber wenigstens ist es hier im kleinen Rahmen möglich.“ Statt im großen Saal wurden die Zeugnisse im Foyer der Schule übergeben. Jede Klasse bekam einzeln die Zeugnisse in die Hand. Die andere Klasse wartet bereits im Schulhof auf ihren Auftritt. Entsprechend dauerte die Zeugnisübergabe von 17 Uhr mit der 10a bis schlussendlich um 20 Uhr die letzte Klasse an der Reihe ist, pro Klasse eine dreiviertel Stunde. Bei der 10d warteten vorne Schulleiter Udo Kohler und die Lehrer Isabelle Nowak und Jans Dieter und überreichen die Zeugnisse.

„Wir umarmen euch in Gedanken“, gab Nowak die Parole aus. Denn Umarmungen, nicht mal ein Handschlag, waren möglich. Man merkte vielen die Unsicherheit in dem ungewohntem, fast sterilen Format an und trotzdem war die Herzlichkeit aller Beteiligten zu spüren.

Die Feier verlief mit den gewohnten Elementen. Der Begrüßungsrede des Schulleiters folgt die Rede der Schulsprecherin Jennifer Lukac, eine, wie Bürgermeister Clemens Maier findet, „außergewöhnliche Rede“ in Gedichtform. Umrahmt wird die Veranstaltung von der Schulband musikalisch mit Avicii, Wincent Weiß und den Scorpions.

Über die Lobe, Preise und die Vergabe des Sozialpreises haben wir n den vergangenen Tagen bereits berichtet.