„Herr Hase und Frau Bär“ begeistern Kinder

Mehr als 650 000 Vorleser und Zuhörer beteiligen sich am diesjährigen Bundesweiten Vorlesetag am 15. November. Gemeinsam laden DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung alle ein, die Spaß an Geschichten haben, Kindern in Schulen, Kitas, Bibliotheken und anderswo vorzulesen und somit ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen. Das Jahresmotto des Tages ist „Sport und Bewegung“, sodass viele Aktionen in Turnhallen, auf Sportplätzen oder in Stadien wie der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart oder dem Deutschen Sport & Olympiamuseum Köln stattfinden. In Bewegung sind auch die DB-Kinderbetreuer, die am Wochenende in mehr als 100 ICE- und IC-Zügen deutschlandweit unterwegs sind und den Kindern vorlesen. Viele Sportler unterstützen die Aktion, ebenso sind wieder zahlreiche Prominente, Politiker und Personen des öffentlichen Lebens Teil der Initiative. (pm)