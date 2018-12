Herausforderungen gekonnt gemeistert

Historische und zeitgenössische Weihnachtsmusik ist am Dienstagabend in der vollbesetzten Martin-Luther-Kirche erklungen, als vier Ensembles des Gymnasiums Trossingen ihr Können unter Beweis stellten.

Zum Auftakt lud die Bläserklasse 6 in die englische Stadt Scarborough ein. Die einzelnen Instrumentengruppen hatten sich in der Kirche verteilt, was dem Volkslied einen besonderen Charme verlieh. Erst seit rund 15 Monaten spielen die 20 Mitglieder der Bläserklasse 6 unter der Leitung von Corinna Baumgarten ihre Instrumente. Anfängliches Lampenfieder war schnell überwunden, und auf das Medley „Winterfestival“ hin erscholl kräftiger Applaus. Schulleiter Markus Eisele begrüßte die vielen Konzertbesucher, dankte allen Beteiligten für die intensive Probenarbeit, wies auf den anstehenden Schulgottesdienst hin und wünschte eine Weihnachtszeit voller Freude und Hoffnung.

„Das Licht erleuchtet die Nacht“

Geleitet von Jochen Berchtenbreiter sang der 68-köpfige Unterstufenchor aus Fünftklässlern erst ein Traditional der Zulu-Völker: „Hambani Kahle“ – „Das Licht erleuchte die Nacht“. Auch bei dem anschließenden Kanon „The first Noel“, einer Beschreibung der Anbetung des Christkinds, waren die in Schwarz und Weiß gekleideten Nachwuchssänger voll bei der Sache und verdienten sich den langanhaltenden Beifall.

Ein Aushängeschild des Gymnasiums ist seit Jahren das Sinfonieorchester unter der Leitung von Tanja Staudenmaier. Sein hohes Können demonstrierte das Ensemble mit einem genau 300 Jahre alten und doch sehr lebendigen Werk, dem „Weihnachtskonzert“ des Florentiners Francesco Onofrio Manfredini. Aus dessen Opus 3, Nr. 12 bezauberten „Pastorale“ und „Largo“ die Zuhörer. An der ersten Geige agierte Marina Behrens souverän.

Schülerinnen und Schüler des Musikzugs und Musikgymnasiums bildeten unter der Leitung von Annette Besch-Kaufmann einen überzeugenden Projektchor. Besonders die Vielstimmigkeit am Ende von Liedermacher Gregor Linßens „Kind geborn zu Bethlehem“ aber auch das Lied über die „Nacht der unendlichen Liebe“ und die Aufforderung „Machet die Tore weit!“ nach einem Psalm forderten zu Beifall heraus.

Barocker Höhepunkt

Höhepunkt des Konzerts war die von Projektchor und Orchester gemeinsam präsentierte barocke Kantate „Alles was Ihr tut mit Worten oder Werken“ von Dieterich Buxtehude. Mit seinen Concerti, kurzen Sonaten, der Aria „Dir, o Höchster, Dir alleine“ und dem Choral „Gott will ich lassen raten“ war das Werk von anno 1666 eine große Herausforderung, die aber gekonnt gemeistert wurde. Die gefeierten Gesangssolisten waren Michelle Strom, eigentlich Violinistin im Orchester, und Maxim Lauenstein.