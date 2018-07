Hemden-Wechsel statt Staffelstab-Übergabe

Erstmals hat das Gymnasium Trossingen den Sporttag „Leichtathletik macht Klasse!“, eine Leichtathletik-Meisterschaft der Fünft- bis Zehntklässler, veranstaltet.

Morgens versammelten sich die Schüler bei optimalen Wetterbedingungen im Stadion der Fritz-Kiehn-Halle. Jede Klasse wurde von einem Lehrer und einem Schüler der Jahrgangsstufe 1 begleitet, zusätzlich wurden alle Stationen durch Lehrer und Schüler betreut, die beispielsweise zum Messen, Zeitstoppen, für Startsignale, die Koordination an der Station und viele weitere Tätigkeiten zuständig waren. „Nach einer Aufwärmphase konnte der eigentliche Wettkampf beginnen. Wie in der Leichtathletik üblich, waren die Disziplinen Sprint, Ballwurf, Kugelstoßen, sowie Hoch- und Weitsprung vertreten, wobei je nach Klassenstufe nicht alle Disziplinen absolviert werden mussten“, so die Pressemiteilung des Gymnasiums.

„Ein Zeitplan sorgte dafür, dass an den einzelnen Stationen kein Stau entstand und den Schülern zwischendurch ausreichend Zeit zum Regenerieren blieb. Um freie Zeit unterhaltsam zu überbrücken, wurden Spiel-Stationen angeboten. Klassische Sportgeräte wie Ping-Pong-Bälle oder Reifen kamen dabei ebenso zum Einsatz wie Kurioses, etwa Teebeutel oder Wasserflaschen, die sich auch zur sportlichen Betätigung nutzen lassen. Denn bei den Attraktionen ging es neben dem Spaßfaktor natürlich auch um Koordination, Geschicklichkeit und Ausdauer – ein auch aus sportlicher Sicht effektives Rahmenprogramm“, so die Mitteilung weiter.

Nach drei Stunden sportlicher Betätigung bildete eine Pendelstaffel den Abschluss des Sporttages. Tatkräftig angefeuert wurden die Läufer von ihren Klassen sowie den zahlreichen Lehrern, die diese Meisterschaft unterstützten. „Der Hemden-Wechsel, der den üblichen Staffelstab ersetzte, zeichnete sich hierbei als eine spektakuläre Besonderheit aus“, so die Schule.

Bei der Siegerehrung wurde zwischen Klassen- und Einzelleistungen unterschieden. Bei den Einzelleistungen glänzten in der der Unterstufe Vanessa Guni (6a) und Elyesá Cinko (5a), in der Mittelstufe wurden Laura Stöhr (8a) und Maurice Steinich (8b) geehrt. Für die besten Einzelleistungen der in der Wertung Klasse 9/10 wurden Alicia Erdrich (10b) und Leon Lafera (10a) ausgezeichnet.

„Summa summarum machte Leichtathletik nicht nur Klasse, sondern war auch klasse: Es wurde bei erfrischendem Sommerwetter Sport getrieben, Klassenverbände konnten durch die Teamspiele gestärkt werden und die Veranstaltung bereitete allen sichtlich Freude. So kann man auf einen sportlich erfolgreichen Tag zurückblicken, sowohl aus leistungstechnischer Sicht als auch im Sinne des Miteinanders“, schließt die Mitteilung.