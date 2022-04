Helferkreis TroAsyl kümmert sich um ukrainische Flüchtlinge

Durch die aktuelle Belegung der Gemeinschaftsunterkunft in der Händelstraße mit Geflüchteten aus der Ukraine und dem Wegfall einiger Corona-Maßnahmen, hat TroAsyl nach einer zweijährigen Zwangspause wieder zu einer Versammlung aufgerufen und möchte auch die bei uns ankommenden Ukrainer unterstützen, wie die Stadt mitteilt. Am 31. März fand eine Sitzung des Helferkreises TroAsyl statt. Neben Frau Bürgermeisterin Irion war die Sitzung mit insgesamt über 30 Personen sehr gut besucht.

Momentan sind insgesamt 100 ukrainische Kriegsvertriebene in Trossingen untergebracht, ein Großteil davon ist bisher privat untergekommen. Aktuell kommen laut der Stadt Trossingen vorwiegend Frauen und Kinder an, nur wenige Männer. Der Aufenthaltsstatus erlaube es den Geflüchteten, sofort zu arbeiten oder eine Schule zu besuchen. Im Moment sei das Thema Bildung und Betreuung vorrangig. Rechtlich gesehen können die Kinder an den Schulen aufgenommen werden, einen Rechtsanspruch haben sie jedoch erst nach sechs Monaten Aufenthalt.

Schon bisher gebe es einen hohen Migrationsanteil an den Grundschulen in Trossingen, sodass für die Geflüchteten aus der Ukraine nun eine eigene Vorbereitungsklasse eingerichtet werden solle, wo die Kinder Deutsch lernen werden. Die Stadtverwaltung hat bereits ukrainisch sprechende Bürger, die in Trossingen leben, angeschrieben mit dem Hinweis, dass Betreuungs- und Lehrpersonal gesucht wird. Ältere Schüler und Schülerinnen können häufig online am ukrainischen Fernunterricht teilnehmen. W-LAN werde in Kürze im ganzen Haus (Händelstraße) verfügbar sein, im Foyer funktioniere es jetzt schon. Soweit es die Struktur zulasse, arbeiten einige Ukrainer von hier aus im Homeoffice weiter.

Nach der Ankunft und der Anmeldung bei der Gemeinsamen Anlaufstelle von Stadt und Landkreis Tuttlingen (kurz: GAST), erhalten die Kriegsvertriebenen dort ein Lebensmittelpaket für zwei bis drei Tage und bekommen auch Geld für die ersten Einkäufe ausbezahlt.

Daher möchte TroAsyl Willkommenspakete mit Hygieneartikeln (Handtücher, Duschgel, Shampoo, Zahnbürste und Zahnpasta) für Erwachsene und Kinder zusammenstellen.

Zum einen wurde hierfür Bedarf bei der Ankunft der ersten Geflüchteten festgestellt, zum anderen dient dieses Geschenk als Möglichkeit, mit den Neuankömmlingen Kontakt aufzunehmen. TroAsyl wird hier auf einen örtlichen Drogeriemarkt zugehen und um Kooperation und Unterstützung bitten, sodass die Tüten im Drogeriemarkt zusammengestellt werden können und für einen gewissen Betrag dort angeboten werden. Die Tüten können von Kunden gekauft werden, verbleiben aber vor Ort und werden gesammelt an TroAsyl übergeben. TroAsyl gibt die Tüten dann an die Bedürftigen aus.

Zusätzlich werden Helfer für die Kinderbetreuung, Helfer für die Fahrradwerkstatt, Helfer, Lehrer für Sprachkurse, Fahrräder, vor allem für Frauen und Kinder, Wohnungen und Geldspenden benötigt.