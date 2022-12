Heinrich del Core hat sein Publikum im Griff

Heinrich del Core, Comedian aus Rottweil, weit über die nähere Umgebung hinaus bekannt, ist immer ein Garant für einen höchst vergnüglichen Abend. So haben das 740 Besucher des Trossinger Konzerthauses gesehen und haben sich eine Eintrittskarte gesichert.

Zum Teil hatten die Gäste die Karten schon länger, denn die Veranstaltung am Samstagabend war ein Nachholtermin für ein wegen Corona ausgefallenes Event. Ein wenig holprig war der Beginn des Abends aus organisatorischen Gründen. Drei Ticketsysteme waren mit dem Vorverkauf betraut gewesen. Dadurch kam es bei der Zuweisung der Sitzplätze in einigen Fällen zu Missverständnissen. „Haben Sie alle einen Sitzplatz?“, fragte Frank Golischewski, Kulturbeauftragter der Stadt Trossingen. Als ihm ein vielstimmiges „Ja“ entgegenschallte, erklärte er die Situation und entschuldigte sich. Das voll besetzte Konzerthaus war gnädig und nachsichtig, waren doch die Anwesenden gespannt, was sich hinter dem Titel des Programmes „Glück g´habt“, verbirgt.

Alles eine Frage des Timings

Er erzähle Geschichten aus seinem Leben, schilderte Heinrich del Core. Wobei Glück zu haben, oft auch eine Frage des richtigen Timings sei. Zur Orientierung fragte del Core ins Publikum, wer denn die weiteste Anreise gehabt habe. Als sich eine Dame aus Kassel meldete, war der Comedian doch einigermaßen erstaunt. Es stellte sich heraus, dass sie zu Besuch in Trossingen weilte und sich auf den Abend in kabarettistischer Mundart einlassen wollte. „Wenn ich in Norddeutschland spiele, kommen viele Gäste, die mich im Fernsehen gesehen habe, um im Live-Programm zu verstehen, was ich gesagt habe“, erklärte der Künstler.

Die Dame aus Kassel hatte er den ganzen Abend über „auf dem Kieker“. Zum Beispiel, als er schwäbische Schimpfworte erläuterte. Das Publikum erfuhr, dass einige der gebräuchlichen mundartlichen Kraftausdrücke sogar bei google zu finden seien. Ob Heinrich del Core erzählte, wie er während der Corona-Pause in Autokinos gespielt habe, ob er über Sinn und Unsinn ausschließlich vegetarischen Essens an Ganztagsschulen, ob er von seinen Kompetenzen beim Einkaufen von Lebensmitteln berichtete. Oder er schilderte, wie mit Hilfe seines Sohnes Elias ein Einbrecher in einem gemieteten Ferienhaus in Schach gehalten wurde oder ob er bild- und wortreich von seiner Koloskopie und der Wichtigkeit solch einer Untersuchung berichtete. Jedes Thema verursachte er Lachsalven im Publikum. Wohl jeder Besucher ging an diesem Abend mit „Lachmuskel-Kater“ nach Hause.

Beim Schnarchen kann jeder mitreden

Mit seinen Schilderungen aus dem Familien- und Eheleben hält del Core seinem Publikum gewiss auch manches Mal einen Siegel vor, wie zum Beispiel beim Thema „Schnarchen“. Mit der sich anschließenden Zugabe stellte der Kabarettist Auszüge aus seinem entstehenden Weihnachtsprogramm vor. Auch das aus dem vollen Leben gegriffen und so realistisch.