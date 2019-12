Heimat: Eine kurze Auszeit vom Hamsterrad

„Die Berliner sind einander spinnefremd. Sie wollen voneinander nichts wissen, und jeder lebt ganz für sich.“, schreibt Kurt Tucholsky über Berlin. Unser Autor Gabriel Rinaldi, der seine Kindheit und Jugend in Trossingen verbracht hat, lebt seit zwei Jahren in der Hauptstadt und hat seitdem ein neues Verhältnis zu seiner Heimatstadt entwickelt.

Berlin lebt in einer eigenen Geschwindigkeit, in einem eigenen Rhythmus. Berlin ist wie ein Hamsterrad, das sich schnell dreht. Wer sich nicht anpasst, wird überrannt. Alles ist laut, schnell und hektisch. Es muss schnell gehen, und oft noch schneller. Wenn der Bus verpasst wird und der nächste erst in zehn Minuten kommt, fällt der Berliner in eine Lebenskrise. An jeder Ecke warten neue Eindrücke, neue Geräusche, neue Menschen. 184 Nationalitäten und fast vier Millionen Einwohner. Die Stadt kommt nie zur Ruhe, sie lebt Tag und Nacht. Und macht in ihrer unendlichen Weite an Möglichkeiten und Erlebnissen süchtig nach ihr.

Wenn in Trossingen der Tag endet, geht es in Berlin gerade erst los. Zurückbleiben, bitte! Egal in welche U-Bahn man am Freitagabend steigt, es ist voll. Ein Abteil ist der perfekte Spiegel Berlins: Da sind die Studierenden, die mit einem Bier in der Hand feiern gehen. Die StartUp-Gründer, die an ihrem Laptop an einer Präsentation arbeiten, weil die Deadline naht. Die zugezogenen Neu-Berliner, die bei IKEA zwei Billy-Regale erstanden haben und diese nun in der ohnehin schon überfüllten Bahn transportieren. Der Ur-Berliner, der sich über seine Mitmenschen und die Unpünktlichkeit der Bahn aufregt. Und mittendrin eine Gruppe von französischen Touristen.

Sechshundert Kilometer weiter südwestlich ist um die gleiche Uhrzeit deutlich weniger los. Die Studierenden feiern in Schwenningen, einen IKEA gibt es hier nicht und Touristen verirren sich in verträglichen Mengen nach Trossingen. Licht brennt nur noch in den Dönerläden, die nächtliche Ruhe wird nur gelegentlich unterbrochen von aufheulenden Motoren auf der Hauptstraße. In Trossingen ist es selten laut. Allerhöchstens, wenn die Hohner-Kuh muht oder die Kirchglocken läuten. Schnell ist es hier auch nicht wirklich, schließlich ist die halbe Stadt eine Dreißigerzone. Die schwäbische Gelassenheit mischt sich mit dem bunten Profil der Stadt zu einer echten Trossinger Mischung.

Dabei kann die Trossinger nichts aus dem Takt bringen. Egal ob das Schwimmbad oder die Musikhochschule geschlossen werden sollen oder ein Hagelunwetter die Stadt verwüstet: Die Trossinger halten zusammen, protestieren wenn nötig, dann aber als große Macht, und erfinden sich regelmäßig neu. Man könnte sogar behaupten, dass Trossingen eine kosmopolitische Kleinstadt ist - nicht zuletzt durch die Ausstrahlung der Musikszene, die internationale Musiker anzieht. Trotzdem kennt man sich, tauscht beim Bäcker den neusten Klatsch aus.

Die Berliner hingegen sind als Einzelgänger unterwegs, geplaudert wird weniger. Bereits im Jahr 1903 schreibt der Berliner Stadtsoziologe Georg Simmel: „Die geistige Haltung der Großstädter zueinander wird man in formaler Hinsicht als Reserviertheit bezeichnen dürfen.“ Er stellt bei seinen Mitmenschen eine „Steigerung des Nervenlebens“ fest, die aus dem ständigen Wechsel „äußerer und innerer Eindrücke hervorgeht“. Übersetzt heißt das: Die vielen Reize sorgen dafür, dass der Großstädter abstumpft und aus Überforderung nicht mehr auf seine Mitmenschen reagiert. Viele Berliner schätzen diese Individualisierung: Die Nachbarn kennt man oft nicht, Vereinsleben gibt es kaum.

Diese Form der Anonymität kennt jeder Neu-Berliner. Nie allein, immer von Menschen umgeben, aber doch einsam. Das Ankommen ist zweifelsohne schwerer als in der Kleinstadt, in der man täglich die gleichen Menschen trifft, Postbotin und Kassierer persönlich kennt.

Und so ist eine Heimkehr nach Trossingen immer eine Heimkehr in das Vertraute, in das Bekannte. Sie heißt Entschleunigung, Ruhe und eine kurze Auszeit vom Hamsterrad. Spätestens nach einer Woche erscheinen dann die ersten Entzugserscheinungen, fehlen die Geräusche, die vielen Eindrücke, die Geschwindigkeit. Dann steigt man wieder in die Großstadt ein. Mit Vorfreude auf den nächsten Heimatbesuch.