Hecken brennt nach Unkrautvernichtung

Ein 64 Jahre alter Mann hat am Donnerstagmittag gegen 15.45 Uhr in der Plettenbergstraße in Schura mit einem Bunsenbrenner das Unkraut auf seinem Grundstück an einem Randstein entfernt und setzte dabei versehentlich seine Thuja-Hecke in Brand. Der Feuer entwickelte sich zunächst unkontrolliert mit großer Hitzeentwicklung und verbrannte die Thuja-Hecke auf einer Länge von 35 Metern. Zusätzlich erlitten ein Geräteschuppen, die Kunststoff-Überdachung eines Swimming-Pools, ein weiterer Baum und ein Sonnenschirm Brandschäden. Der 64-Jährige erlitt leichte Brandverletzungen und eine leichte Rauchgasvergiftung. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Eine leichte, nicht behandlungsbedürftige Brandverletzung erlitt ein 72-jähriger Nachbar bei Löschversuchen.

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Einsatzfahrzeugen an und löschte den Brand. Ein Feuerwehrmann stolperte bei dem Einsatz über einen Feuerwehrschlauch und zog sich dabei eine leichte Fußverletzung zu, wegen der er sich ebenfalls zu Behandlung in ein Krankenhaus begeben musste.

Der bei dem Ereignis entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.