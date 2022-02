Hauptwerk zur Stadtgeschichte beleuchtet dunkle Seiten der Trossinger Historie

Auf den Tag genau vor 25 Jahren ist in Trossingen eine Geschichtslücke geschlossen worden: Am 23. Februar 1997 erschien – erstmals nach 50 Jahren - ein größeres Werk zur Entwicklung der Gemeinde. Stadtarchivar Martin Häffner bezeichnet es heute noch als sein „Hauptwerk“. Die Serie von nun bald 25 Jahrbüchern fuße auf dem Erfolg der Stadtchronik von 1997.

Die Vorstellung der offiziellen Stadtchronik „Vom Alemannendorf zur Musikstadt“ geschah im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jubiläum „1200 Jahre Trossingen“, die sich durch das ganze Jahr 1997 hindurchzogen. Stadtarchivar Martin Häffner, Historiker und Hauptautor des Werks, stellte das 544 Seiten starke Buch an diesem Sonntagmittag im vollbesetzten Kleinen Saal des Konzerthauses vor. Im Foyer hatten er und sein Mitstreiter eine Ausstellung mit Dokumenten zur Trossinger Geschichte organisiert.

Zur Entstehungsgeschichte sagt Häffner: „Eigentlich wäre bereits 1977, zur Feier 50 Jahre Stadtrechte, eine Publikation fällig gewesen, die sich der Aufarbeitung der jüngeren Trossinger Geschichte hätte widmen sollen.“ Die Versuche hierzu seien jedoch damals im Ansatz stecken geblieben. „Direkt gesagt: An das Thema Trossingen in der NS-Zeit wagte sich niemand heran. Der vermeintliche Ehrenbürger Fritz Kiehn lebte ja noch.“

Dunkle Flecken der lokalen Zeitgeschichte

Im Hinblick auf die 1200 Jahr-Feier Trossingens 1997 sollte endlich Abhilfe geschaffen werden, so Häffner. „An eine Tabuisierung der dunklen Flecken in der lokalen Zeitgeschichte war nicht mehr zu denken.“ Mehr als 40 Jahre nach Weltkriegsende und 70 Jahre nach Publikation der Ortschronik „Unsere Trossinger Heimat“ von Ludwig Wilhelm sollte ein Geschichtswerk auf den Tisch.

Nachdem Historiker Häffner mit der Dauerausstellung des 1991 eingeweihten Harmonikamuseums und mit anderen Aktivitäten wie regelmäßigen Zeitzeugengesprächen, dem Schulprojekt „Trossingen in der Kriegs- und Nachkriegszeit“, der Publikation „Harmonicas – Die Geschichte der Branche in Bildern und Texten“ laut Mitteilung „bereits unter Beweis gestellt hatte, dass mit unbequemen Phasen der eigenen Geschichte offen und unverkrampft umgegangen werden kann“, erhielt er den Auftrag zur Konzeption und zum Abfassen der Stadtchronik.

Monatelange intensive Recherchen, vor allem im gut aufbereiteten Trossinger Stadtarchiv, bildeten die Grundlage für die Trossinger Stadtchronik. Und selbstverständlich floss auch das umfangreiche Archiv der Sammlung Hohner mit in die Recherche-Arbeit ein. Zudem fanden ausgewählte Fotos und Abbildungen aus der reichhaltigen Sammlung des Heimatmuseums Auberlehaus Eingang in die Chronik.

Eigens Stadtbuch-Verlag gegründet

Die Ausschreibung zum Druck der offiziellen Chronik gewann die Trossinger Druckerei Lienhard, die daraufhin zusammen mit der Firma Junge Medien (damals „Typoscan“) eigens den Stadt-Buchverlag Lienhard & Junge gründete.

Das Konzept sah eine Aufteilung unter drei Autoren vor: Karl Martin Ruff, Trossinger Heimatforscher, übernahm die Geschichte bis 1873; Martin Häffner hatte die Gesamtverantwortung und schrieb den Hauptteil (1871 – 1970), sowie die „Notizen zur Geschichte Schuras“; Ina Schrumpf (heute Ina Schweizer) sollte für die jüngste Zeit (1970er -1990er Jahre) zuständig sein.

Nachstehendes Konzept war laut Häffner für den Hauptteil maßgeblich: populärwissenschaftlicher Ansatz, das heißt wissenschaftliche Genauigkeit (Quellenangaben, Anmerkungen), „aber dennoch gute Lesbarkeit für jedermann“; thematische Vielfalt; also nicht die (kommunal)politische Geschichte als Schwerpunkt, sondern gleichberechtigt die Alltagsgeschichte, Handel und Wandel etc.; chronologische Zeitschnitte, bewusste Entscheidung gegen eine thematische Gliederung der sechs unterschiedlichen Phasen der Geschichte: Kaiserzeit (1871-1918) sowie die folgenden fünf Jahrzehnte; zahlreiche Bild- und Textquellen, die nicht nur zur Illustration und Auflockerung dienen, sondern auch wichtige Informationen transportieren sollten; Unterhaltungsfaktor; auch Anekdoten / kleine Geschichten am Rande; „Heikle Themen nicht aussparen, aber mit aller Sachlichkeit darstellen - größtes Problem hierbei, sozusagen die Gretchenfrage „Wie hältst Du’s mit Fritz Kiehn“?.

NS-Flagge vor Rathaus gehisst

Anmerkungen und Anhang beinhalten laut dem Stadtarchivar wichtige Informationen; manche Fakten und Zusammenhänge seien in die Anmerkungen und den wichtigen Anhang verlagert. So bringe der Anhang, Seite 478, unter „Quellen zur jüngeren Trossinger Geschichte“ den Komplettabdruck einer herausragenden Textquelle, der von Bürgermeister Bärlin protokollierten symbolischen „Machtergreifung“ der Nazis in Trossingen: die Flaggenhissung der NS-Insignien am Rathaus und die Verbrennung der im Rathaus entwendeten schwarz-rot-goldenen Reichsflaggen auf dem Platz vor dem Rathaus. Die Anführer der Aktion, so Häffner: Fritz Kiehn und ein Hauptlehrer Kommer.

„Das Buch war erfolgreich“, bilanziert der Stadtarchivar. „Das mit Spannung erwartete reich bebilderte Buch, der Umschlag war von Grafik-Altmeister Felix Hengge gestaltet worden, kam an. Noch im Jahr 1997 musste eine zweite Auflage gedruckt werden.“ Es ist noch im Handel und kann unter anderem im Bürgerbüro und bei Tabak-Spehn zum Preis von 19 Euro erworben werden.