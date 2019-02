Hauptstraße soll zum Museum werden

Für das diesjährige Stadtfest Trops haben sich der Gewerbeverein und die Werbegemeinschaft Trossingenactiv gemeinsam mit dem Museum Auberlehaus etwas ganz besonderes überlegt: Entlang der Hauptstraße und darüber hinaus soll das „(Vermutlich) längsten Museum der Welt“ entstehen.

Die Idee, erzählt Alexander Keller von Trossingenactiv, kam im Gespräch mit Volker Neipp auf, der vorschlug, in den Trossinger Geschäften historische Stücke auszustellen. „Für mich war schien es sinnvoll, ein solches Projekt im großen Rahmen umzusetzen und mit dem Stadtfest zu verbinden“, sagt Alexander Keller. Sowohl die Werbegemeinschaft als auch der Gewerbeverein haben der Idee inzwischen zugestimmt. „Die Organisation kann starten“, so Keller.

Zwar seien noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen, schränkt der Vorsitzende des Gewerbevereins, Stefan Kern, ein, aber die Rahmenbedingungen seien abgesteckt. Das Stadtfest soll eintägig am Samstag, 29. Juni stattfinden und wie in den vergangenen Jahren „Trossingen und seine Bürger, seine Vereine und seine Unternehmen“ in den Mittelpunkt stellen, so Kern.

Mit den altbewährten Konzepten rund um Geschäfte, Betriebe, Institutionen und Vereine wollen Trossinenactiv und der Gewerbeverein nun das Straßenmuseum verbinden. Anlass, um das Fest unter ein Motto zu stellen: „Trossingen - gestern und heute" laute der Arbeitstitel, berichtet Kern: „Hierbei wollen wir das Trossingen ,von gestern’ mit dem ,(Vermutlich) längsten Museum der Welt’ darstellen.“

Mit Hilfe des Museumsteams um Volker Neipp wollen die Organisatoren die Schaufenster von Trossinger Geschäften und Unternehmen mit historischen Ausstellungsstücken schmücken. Volker Neipp, Leiter des Auberlehauses ist mit Begeisterung dabei: „Das Auberlehaus ist das Schaufenster der Trossinger Geschichte und touristischer Anziehungspunkt. Der Trossinger Einzelhandel und die Mitglieder des Gewerbevereins sind das wirtschaftliche Aushängeschild der Stadt. Eine Symbiose, die Sinn macht und passt.“

Mit der Idee der Museumsmeile gingen die Verantwortlichen „völlig neue Wege“. Gemeinsam mit dem Stadtfest Trops entstünde „ein besonderer Anziehungspunkt in und für Trossingen“, so Neipp weiter. Sorge, nicht ausreichend viele Ausstellungsobjekte auffahren zu können, hat der ehrenamtliche Museumschef nicht. „Die städtischen Sammlungen sind unglaublich umfangreich und vielfältig – und unsere Ideen ebenso.“

„Die Idee ist, dass die Ausstellungsstücke branchenspezifisch sind“, erzählt Keller. Damit würden in Modegeschäften zum Beispiel Kostüme gezeigt, und „in der Volksbank möchten wir eine alte Geldzählmaschine ausstellen“, so Kern. Er und Keller sind zuversichtlich, dass das Auberlehaus-Team für jedes Schaufenster das richtige Ausstellungsstück findet. „Eventuell können wir das noch mit einem Gewinnspiel verbinden“, so Kern.

Rund um das „(Vermutlich) längsten Museum der Welt“ wird es auch in diesem Jahr zahlreiche Aktionen geben. „Letztlich möchten wir, wenn das Museum und die Geschäfte am Samstagabendschließen, ins ,Trossingen von heute’ überleiten“, erläutert Kern. Wie genau das Stadtfest darüber hinaus gestaltet wird, stehe noch nicht fest, sagt Alexander Keller. Vermutlich wird es aber wieder das beliebte Beachvolleyball-Turnier auf dem Maschke-Platz geben, wo das Fest auch in diesem Jahr mit Musik ausklingen soll.