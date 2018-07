„Hauptsache ist, dass alle Spaß hatten“

Gleich zwei Highlights haben für die Tennisabteilung der TG Schura am Wochenende angestanden: . Am Samstag fand die vereinsinterne Tennismeisterschaft statt, an der 26 Vereinsmitglieder teilgenommen haben. Am Sonntag fand der Vereinstennistag für alle statt.

Einmal jährlich finden die Tennismeisterschaften statt. Die Mitglieder treten im „Mixed“ und „Doppel“ an. „Mixed heißt, je eine Frau und ein Mann, Doppel heißt, dass jedes Team gleichgeschlechtlich ist“, erläuterte Abteilungsleiterin Miriam Gruler.

Nach den ersten Minuten des ersten Spieles war allerdings gleich eine Zwangspause angesagt: ein Regenschauer übergoss das Spielfeld. „Wenigstens müssen wir nicht sprenkeln“, kommentierte ein Mitglied. Die Tennisfans hatten aber Glück: Es konnte schnell weitergehen.

Ältester Spieler war Rainer Weißhaar, der jüngste Tim Grudno. Er spielt schon Tennis, seit er ein kleines Kind war - und das sah man auch. Er erhielt viel Lob von den Zuschauern. Ebenfalls Thema: aktuelle Tennis-Neuigkeiten. Beim Wimbledon „hat Angelique Kerber gut gespielt“, war sich die Zuschauerrunde einig.

Unterdessen ging es beim ersten Spiel in die Endphase – noch einmal alles geben. So stark, wie die Spieler den Ball schlagen - ist da nicht ein Tennisarm vorprogrammiert? „Gar nicht“, klärte Miriam Gruler auf, die beruflich Ärztin ist. „Den Tennisarm müsste man eigentlich in Hausfrauen-Arm umbenennen“, fuhr sie fort. „Mit der richtigen Technik gibt es keine Schmerzen im Arm.“

Vereinstennistag gut besucht

Sorge bereitet dem Verein allerdings der Nachwuchs. „Zu wenig“, so das Urteil von Ute Vosseler. „Uns fehlt dazu noch die Generation der 30- bis 40-Jährigen.“ Miriam Gruler ist eine der wenigen dieser Altersklasse. „Der Boom ist einfach nicht mehr da“, waren sich beide einig.

Doch Hoffnung machte der Vereinstennistag, auf den sich Ute Vosseler einen Tag davor schon freute. Dann erlebe der Tennissport zumindest am folgenden Sonntag einen Boom, „denn alle dürfen spielen – Kinder, Jugendliche, Laien, aktive Spieler“, so Vosseler. Es sei egal, ob man spielen könne oder nicht. „Am Ende ist die Hauptsache, dass alle Spaß hatten“, sagten Miriam Gruler und Ute Vosseler.

Bei den vereinsinternen Meisterschaften wurden im Mixed Larissa Link und Michael Kübler Sieger. Im Doppel gewannen die Herren Willi Link und Georg Banzhaf. Jugendsieger sind am Sonntag Julia Luppold (Juniorin U14), Joshua Wirth, Adrian Gula (Junioren U14) sowie Yannis Vosseler, Finn Rehnert, Philipp Stang, Matthias Luppold und Luca Strizzi (Junioren) geworden.