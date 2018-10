Hauptamtsleiter Dieter Kohler über Barrierefreiheit

Herr Kohler, sind Trossingens öffentliche Gebäude barrierefrei?

Im Rathaus gibt es einen Aufzug, den man über den Nebeneingang erreicht. Es gibt auch grundsätzlich die Möglichkeit, in die einzelnen Büroräume zu kommen, mit Ausnahme des Trauzimmers. In diesem Fall haben wir es aber auch schon möglich gemacht, oder die Trauungen einfach in den großen Sitzungssaal verlegt. Generell ist es im Altbau schwierig mit der Barrierefreiheit, der Neubau hingegen wurde entsprechend gebaut. Wir sind aber auch flexibel: Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Rollstuhlfahrer, das wir statt in meinem Büro im Altbau im Bürgerbüro geführt haben.

Ist das im Schuraer Rathaus ein größeres Problem?

Da haben wir vier Treppenstufen. Momentan gibt es keine Pläne, umzubauen, aber wir sind auch hier flexibel. Viel läuft in Schura ohnehin übers Telefon. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir das Wahllokal aus dem Schuraer Rathaus ins Gemeindehaus verlegt haben, dort ist der Zugang barrierefrei. Wir sind auch dabei, in Trossingen Schritt für Schritt alle Wahllokale barrierefrei zu gestalten. Von neun Wahllokalen sind zwei noch nicht ganz barrierefrei.

Wie sieht es mit den übrigen öffentlichen Gebäuden aus?

In der Stadtbücherei gibt es einen Aufzug. Die Rumänische Integrationsstelle ist in der alten Bücherei im Rathaus angesiedelt und liegt ebenerdig. Und im Neubau der Stadtwerke ist alles barrierefrei eingerichtet – das war einer von vielen Gründen, dass neu gebaut wurde, denn im alten Gebäude war es für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte äußerst schwierig.

Wie barrierefrei sind Trossingens Bordsteine?

Wenn Straßensanierungen stattfinden, werden die Bordsteine im Einmündungsbereich von Kreuzungen, wo Fußgänger hauptsächlich die Straßen queren, berücksichtigt und abgesenkt. In den vergangenen zehn Jahren waren das rund 20 Straßen, etwa zwei Straßen pro Jahr. Derzeit betrifft das die Vogesenstraße und die Achauerstraße. Da das aufwendig und nicht ganz billig ist, nehmen wir uns die Straßen aber nicht einzeln vor.