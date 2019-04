Hard and heavy: Im Rahmen der Abendkonzerte von „Akkordeon grenzenlos” hat Matthias Matzke am Donnerstag mit seiner Band „The Synthonic Rock Experience“ im Kesselhaus gespielt. Das Programm bestand größtenteils aus Coversongs der finnischen Metal-Band Nightwish.

„Längst konnte das Akkordeon das Stigma eines angestaubten Laieninstruments hinter sich lassen“, steht auf der Homepage von Matthias Matzke. Um diese Überzeugung zu belegen, nutzt der 1993 in Gingen an der Fils geborene Absolvent des Trossinger Konservatoriums eine „Evo“ des italienischen Instrumentenhersteller Bugari. So einiges, das Matzke unter anderem bei Hans-Günther Kölz gelernt hat, erledigt das elektronische Instrument, dessen Tastaturen laut Hersteller einen „echten Akkordeon-Touch bieten“, auf Knopfdruck. Nur ganz selten bewegte Matzke den Balg, denn „das Natural Air Flow System simuliert genau die Balgreaktion eines akustischen Akkordeons“, wie Bugari anpreist.

Mit der Evo kann der Spieler auch entscheiden, wonach er sein Instrument klingen lassen will. Matzke wählte die „Orchestral sounds“. Während er stets von seinem Platz aus freundlich lächelte, sandte der E-Gitarrist Fabian Horn finstere Blicke aus funkelnden Augen in den Saal. Winterlich gewandet, stiefelte er über die Bühne, setzte Armschwingen und Kniefall fast inflationär ein. Seine Riffs jedoch waren überzeugend. Ebenso wie der kräftige Sopran von Leonie Kratz, der zweifachen Preisträgerin der Franz Liszt-Stiftung. Mit weitausholender Gestik, den langen offenen Haaren und dem nietenbesetzten Kleid kam sie Floor Jansen, der Nightwish-Sängerin, recht nahe.

Den höchsten Kalorienverbrauch während des zweistündigen Konzerts aber hatte sicher Drummer Fabian Matzke, der fünf Jahre jüngere Bruder von Matthias, der es nicht nur bei „Nemo“ aus dem Album „Once“ so richtig krachen ließ.

Als Überraschungsgast bat Matthias Matzke den Villinger Sprachsportler und Videoproduzenten namens Andidepressiva auf die Bühne. Gemeinsam mit der Band stellte der sein genau sechs Jahre altes Stück „Sternschnuppe“ vor: „Ich weiß, dieses Leben ist kein Wunschkonzert“ sang der Rapper, innig begleitet von der Sopranistin.

Ein Wunschkonzert war der Abend sicher für die Matzke-Fans unter den rund hundert Gästen, die auf der Empore jubelten. Aber auch viele der älteren Zuhörer sparten nicht an Beifall und nahmen somit den Begriff „Akkordeon grenzenlos“ sehr ernst.

Matthias Matzke leitet am Samstag, 27. April, den Workshop „Noten verstehen, nicht nur lesen“ im Rahmen der sechstägigen Kons-Veranstaltung, bei der 150 Kursbuchungen erfolgten, und zu dem Teilnehmer aus der Schweiz, den Färöer-Inseln und aus Schweden nach Trossingen gekommen sind.