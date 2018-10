Harmonica Masters starten am Mittwoch

Am morgigen Mittwoch geht es los: Zum 12. Mal bereits finden in Trossingen die international bekannten Harmonica Masters Workshops statt. Die Öffentlichkeit darf sich vor allem auf das allabendliche Musikprogramm freuen: Zwei offene Sessions und zwei Konzerte werden die Bluesharp-Stars in Trossingen spielen. Karten dafür sind noch zu haben.

Am Mittwoch, 31. Oktober, und Donnerstag, 1. November, finden offene Sessions im Kesselhaus statt. Zu hören sind an beiden Tagen um 20 Uhr „Joe Filisko's informal acoustic jam" und um 21.30 Uhr „Opening onstage session presented by Steve Baker".

Am Freitag, 2. November, findet um 20 Uhr im Kesselhaus das Konzert „World Blues Americana" statt. Es spielen Steve Baker und Band, David Barrett und Band sowie Marko Jovanovic und Stefano Ronchi.

Am Samstag, 3. November, bildet das Konzert „Portland - Chicago - Paris" um 20 Uhr im Kesselhaus den Abschluss der Reihe. Es spielen Greg Zlap, Joe Filisko und Eric Noden sowie Mitch Kashmar.

An beiden Abenden stehen jeweils drei Mundharmonikakünstler von Weltrang auf der Bühne und präsentieren ein breitgefächertes Programm, das den Bogen vom akustischen Blues über Rock, Country & Americana, vom West Coast Blues bis hin zur europäischen Moderne spannt.