Hans Scherer ist verstorben

Am Dienstag, 28. April, starb im 82. Lebensjahr in Florida Hans Scherer, Sohn des einstigen Hohner-Vorstandes Karl Scherer. Stadtarchivar Martin Häffner hat einen Nachruf verfasst.

Hans Scherer, geboren am 23. Juli 1938, war der einzige männliche Enkel des legendären Direktors Dr. Ernst Hohner. Aufgewachsen in der Villa Scherer im Sonnenweg, wuchs er nach dem Internatsbesuch in Gaienhofen zunächst in die Hohner-Firmenwelt hinein. So war er als junger Mann bei den Hohner-Niederlassungen in Frankreich und in Südafrika tätig.

Von 1967 bis 1982 leitete der hoch gewachsene Hans Scherer die Geschäfte des Musikinstrumentenherstellers Hering in Blumenau in Brasilien. Diese Firma mit etwa 750 Beschäftigten gehörte damals zum Hohner-Konzern und fertigte unter anderem klassische Hohner-Mundharmonikas unter dem Namen Hering. Nach dieser Zeit löste sich Hans Scherer vom familiär vorgegebenen Berufspfad, verließ das Unternehmen Hohner und machte sich in den USA als Geschäftsmann selbständig.

Seiner Heimat Trossingen und seinen Eltern sowie seinem Kinder- und Jugendfreund Walter Hohner stattete er immer wieder Besuche ab. „Dampfwalle“ Hohner schildert Hans Scherer als freundlichen und ausgeglichenen Menschen.

Nach dem Tod seiner Mutter Ingeborg im Jahr 1997 – Karl Scherer starb 1986 – existierten die Familienbande nicht mehr. Seine einzige Schwester Ingeborg (verheiratete Held) war schon in jungen Jahren gestorben.

In Florida hinterlässt Hans Scherer seine amerikanische Ehefrau Betty. Kinder hatte das Paar nicht. Auch die erste Ehe Scherers blieb kinderlos.

In Stuttgart lebt mit Cousine Sigrid Nast (einziges Kind von Gerhard und Kläre Nast) noch eine Enkelin Ernst Hohners. Da sie keine Familie hat, wird der Nachfahrenstamm des Trossinger Ehrenbürgers Ernst Hohner mit ihr erlöschen.