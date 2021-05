Handball-Nachwuchs der HSG Baar ist erfolgreich

Zum Abschluss der ausgefallenen Saison 2020/2021 sind die Spieler der D-Jugend der HSG Baar in der zweiten Runde der Homechallenge des Deutschen Handballbundes angetreten. An vier Spieltagen mussten laut Pressemitteilung vorgegebene Übungen aus dem Bereich Ballkoordination zu Hause absolviert werden, wobei möglichst viele Wiederholungen innerhalb einer vorgegebenen Zeit erreicht werden mussten. Gegen die zugelosten Gegner, die D-Jugend des Radeberger SV, die Handballklasse der Gerhart-Hauptmann-Schule in Wiesbaden, die Liebfrauenschule Cloppenburg und die HSG Leinfelden-Echterdingen, konnten jeweils Siege verzeichnet werden. In den bundesweiten Ranglisten der einzelnen Übungen erreichten die jungen Handballer in ihrer jeweils besten Übung folgende Platzierungen: 1. Spieltag: Platz 20 von 269, 2. Spieltag: Platz 11 von 297, 3. Spieltag: Platz 7 von 239, 4. Spieltag: Platz 8 von 208.