Hagelflieger startet am 1. Mai wieder

Wie der Verein mitteilt, ist der Hagelflieger rechtzeitig zu Saisonbeginn wieder startklar und steht pünktlich zum 1. Mai einsatzbereit auf dem Donaueschinger Flugplatz. Der Verein ist stolz darauf, dies trotz der aktuell schwierigen Zeit geschafft zu haben. Der Hagelflieger ist regelmäßig auch über Trossingen unterwegs.

In diesem Zusammenhang hoffen die Verantwortlichen, dass die bisherigen Unterstützer, Firmen, Landkreis Schwarzwald-Baar, Kommunen und die privaten Mitglieder und Spender auch 2021 dem Verein die Treue halten.

Nachdem sich die 2020 neu beschafften Verbrennungsgeneratoren für das Silberjodid im Einsatz bewährt haben, liegt für die Zukunft das Hauptaugenmerk auf einer besseren Kommunikation der Bodenstation mit den Piloten. Auch die Versorgung der Piloten im Cockpit mit aktuellen Wetterdaten und Veränderungen bei Einsatzsituationen soll noch weiter optimiert werden. Beides dient dazu, dass die Piloten noch zielgenauer gefährliche Gewitterzellen mit Hagelpotenzial ansteuern können.

Mit Blick auf die Corona-Maßnahmen haben die Verantwortlichen auf einen öffentlichen Termin zum Saisonstart verzichtet. Dieser wird nachgeholt, wenn Treffen mit mehreren Personen im öffentlichen und privaten Raum wieder möglich sind. Sitzungen des Vorstands werden seit gut einem Jahr, wie in vielen anderen Bereichen, online abgehalten. „Der regelmäßige Austausch der Vorstandsmitglieder, Beisitzer und Piloten“, so der Vorsitzende, Trossinger Heinz Messner, „ist wichtig, um die angestoßenen Dinge im Zusammenhang mit der Hagelabwehr weiterzuentwickeln und damit den Schutz der Landkreise Schwarzwald-Baar und Tuttlingen mit Ihrer Bevölkerung aufrecht zu halten. In diesem Kontext bedanken wir uns auch herzlich bei allen Mitgliedern, Förderern und Unterstützern für deren Beitrag. Ohne diese Menschen und Institutionen könnten wir diese wichtige ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit nicht leisten.“

Ob und wann die Mitgliederversammlung durchgeführt werden kann, steht momentan noch in den Sternen. Der Vorstand hofft jedoch auf das zweite Halbjahr 2021.