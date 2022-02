Haas Schleifmaschinen: Wie eine Firma flexibel auf die Corona-Herausforderungen reagiert

Die Geschichte von Haas Schleifmaschinen begann 1934, als Adelbert Haas seine erste Schleifmaschine baute. 1989 wurde hier die erste CNC-Universalschleifmaschine vorgestellt. Heute arbeiten bei Haas Schleifmaschinen mehr als 200 Leute und 33 Azubis werden ausgebildet. In der Region hat Haas Schleifmaschinen eine Niederlassung in Trossingen und einen Standort in Gosheim. (moma)