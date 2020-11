Haas Schleifmaschinen hat auch in der Krise genügend Aufträge

Als ein Unternehmen, das „in herausragender Weise gleichermaßen für traditionelle Werte als auch Zukunftsfähigkeit steht“, hat Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg die Haas Schleifmaschinen GmbH bezeichnet. Er war laut einer Pressemitteilung zu einem Arbeitsbesuch in Trossingen. Das vor knapp 90 Jahren von Adelbert Haas gegründete Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und beschäftigt 200 Mitarbeiter. Die Auftragslage sei auch in der Krise gut.

Haas Schleifmaschinen entwickelt und fertigt Schleifmaschinen, Automatisierungen und Softwarelösungen, die unter anderem in der Herstellung von Zerspanungswerkzeugen, orthopädischen Implantaten und Instrumenten und Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt werden. Mit Standorten in Trossingen, Warsaw (USA, Bundesstaat Indiana) sowie Pierre Benite (Frankreich) realisiert Haas einen internationalen Umsatzanteil von mehr als 60 Prozent, wobei die Produktion der Maschinen ausschließlich in Trossingen erfolgt.

Geschäftsführerin Marie-Sophie Maier-Wember und Geschäftsführer Dirk Wember gehen davon aus, die „derzeitige Delle durch die Corona-Pandemie“ bald zu überwinden und wieder deutlich auf den Wachstumspfad zu gelangen: „Wir sind zum Glück nicht automotivelastig und verfügen über einen guten Auftragsbestand.“ Laut Mitteilung werden weiterhin 33 Auszubildende im gewerblichen und kaufmännischen Bereich auf das Arbeitsleben vorbereitet. „Das beweist neben hoher sozialer Verantwortung auch die notwendige unternehmerische Weitsicht“, so Albiez.

Aus- und Fortbildung seien für Haas als Hochtechnologie-Unternehmen essenziell, betonte Maier-Wember. Dazu werde das Angebot der IHK Akademie und der Beruflichen Bildungsstätte (BBT) Tuttlingen stark genutzt, zudem enge Kontakte zu Hochschulen bundesweit gehalten. Derzeit beschäftigt Haas etwa 20 Entwickler im Software-Bereich, die aus der gesamten Republik zuarbeiten, denn die Schleifmaschinen laufen mit eigenentwickelter Software. Haas biete cloudbasiert Software „as a Service“ an, was zwei Vorteile schaffe: „Wir diversifizieren damit unser Angebot und gewinnen immer weiter technische Expertise hinzu“, sagt Dirk Wember. Im Bereich der Maschinenentwicklung liege der Fokus neben innovativen Schleifmaschinen auf Automatisierungslösungen und Spanntechnik für die unterschiedlichen Anforderungen der Kunden. Im Bereich Logistik verfolge das Unternehmen neue Konzepte zur Planung und Steuerung der Lieferkette, um die Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Um Kunden über die führende Hardware hinaus zielgerichtet betreuen zu können, wurden alle Service-, Schulungs- und Dienstleistungsaktivitäten im neuen Bereich „Multigrind Customer Care“ gebündelt. Für die Geschäftsführer sind führende Maschinen und der damit korrespondierende Service untrennbar; in diesem Zusammenhang macht sich das Unternehmen für den Flugplatz in Donaueschingen stark: „Wir benötigen diese Mobilität, um unsere Kunden optimal bedienen zu können und uns vom Wettbewerb abzusetzen.“ Immer wieder würden Servicetechniker mit benötigten Ersatzteilen über Donaueschingen schnell zum Kunden befördert: „Da kommt morgens der Anruf, mittags sitzt der Techniker im Flugzeug und abends läuft die Maschine wieder“, so Wember.

Thomas Albiez und Philipp Hilsenbek, IHK-Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, bekräftigten die Unterstützung der IHK für den Flugplatz, der ein wichtiges Teil im Infrastrukturangebot der Region sei: „Das ist standortpolitisch wichtig, wir werden auch von vielen anderen Unternehmen darin bestärkt, die den Platz nutzen.“

Marie-Sophie Maier-Wember wies auf einen weiteren Vorteil hin: „Nicht nur wir können Kunden schnell erreichen, sondern auch Kunden uns.“ Denn ein Erfolgsgarant für den Vertrieb der Schleifmaschinen sei die Expertise, gemeinsam mit dem Kunden Maschinen zu entwickeln, die die jeweiligen Anwendungen erfüllen könnten.