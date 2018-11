Hänsel und Gretel hängen am Handy

„Hallo, herzlich willkommen“, werden die Gäste in vielen Klassenzimmern willkommen geheißen. An der Werkrealschule Löhrschule wurden gestern beim Tag der offenen Tür die Gäste freundlich begrüßt und die Ergebnisse der Projektwoche vorgestellt und verkauft.

„Wir machen aus Müll nützliche Sachen“, erläutert Jonas Bangert aus der Klasse 6b neugierigen Besuchern, was es mit dem „Upcycling“ auf sich hat. So werden aus alten zerknautschten Blechdosen bunte Teelichter und aus Getränke-Tetrapacks kleine Geldbeutel.

Zahlreiche Verkaufsstände, die im ganzen Haus verteilt waren, zeigten, dass die Löhrschüler in der vergangenen Projektwoche viel gebastelt und gebacken haben, was sie nun am Tag der offenen Tür anbieten konnten – seien es Weihnachtsdekorationen, ein überdimensionierter Adventskalender und Weihnachtsbäumchen oder Punsch, Waffeln, Pralinen oder Hexenhäuschen.

Hänsel, Gretel und die Supernanny

Apropos Hexe: Mit der hatten es auch Hänsel und Gretel bei der Aufführung in der Aula zu tun. Oder besser gesagt, mit der Supernanny. Die Klasse 10 zeigte einen Ausschnitt aus dem Theaterstück, „Hänsel, Gretel & die Supernanny“.

Die beiden Märchenfiguren sind hier zwei ziemlich coole – man könnte auch sagen kaltschnäuzige – Kids, die ständig am Smartphone hängen und die die Hexe, Verzeihung: „Supernanny“, ziemlich nervt, bis Hänsel sie eher beiläufig in den Backofen kickt – was prompt die Polizei auf den Plan ruft, die Hänsel und Gretel mit einer Spezialeinheit festnimmt ...

Die Klasse 6a hatte unter dem Motto „Mein schönstes Klassenzimmer“ ein Klassenzimmer zum Wohlfühlen nach eigenen Vorstellungen renoviert und gestaltet. Die Schüler der Klasse 8 haben ihre Betriebspraktika gemacht und stellen auf Plakaten dar, was sie dabei über die verschiedenen Firmen und Berufe gelernt haben. Abgerundet wurde das Programm zudem mit einem Infostand der Berufseinstiegsbegleitung (BerEB) der Löhrschule. Die 9. Klasse wiederum präsentierte die Ergebnisse ihrer Projektprüfung.