Gymnasium verabschiedet Michael Vliex

Sieben Lehrer werden im kommenden Schuljahr nicht mehr am Trossinger Gymnasium unterrichten. Michael Vliex geht in den Ruhestand. Darüber hinaus verlassen Pfarrerin Gabriele Großbach und Vikarin Britta Mann die Schule und vier Referendarinnen haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

Der Münsteraner Michael Vliex unterrichtete seit 1997 die Fächer Musik und Deutsch am Gymnasium Trossingen, nachdem er sich zuvor sechs Jahre lang an seiner ersten Gymnasialstelle, dem Albeck-Gymnasium in Sulz, auch sprachlich ans „Ländle“ gewöhnt hatte. Vor allem im musikalischen Bereich hat er durch eine aktive AG-Arbeit und außerordentliches Engagement das Schulleben aktiv gestaltet. Besonders am Herzen lag ihm die Bigband, die er seit 1999 leitete und bald als Aushängeschild des Gymnasiums etablierte. Er organisierte regelmäßige Bigband-Workshops in Kooperation mit anderen Gymnasien sowie Auftritte in der Region und teilweise weit darüber hinaus. Dabei scheute er nicht den Zeitaufwand, um maßgeschneiderte Jazzstücke für seine Schülergruppen selbst zu arrangieren. Auch die acht großen Musical-Produktionen des Gymnasiums Trossingen entstanden auf diese Weise.

Durch den Aufbau der Bläserklassen ab 2007 beförderte er zudem eine hohe Qualität der Bläserkultur am Gymnasium Trossingen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit lag auf der Organisation und Mitgestaltung der zahlreichen jährlichen Schulkonzerte. Seit 2015 hat er den Aufbau des Musikgymnasiums federführend geleitet und gestaltet. Während seiner Arbeit ist es ihm gelungen, auch immer selbst aktiver Musiker zu sein. Als Gründungsmitglied der Landeslehrerbigband Baden-Württemberg war er dort seit 2001 Gitarrist und hat mit Jazzgrößen wie Peter Herbolzheimer gespielt.

Seit 2006 unterrichtete Pfarrerin Gabriele Großbach zusätzlich zu ihrer Kerntätigkeit in der evangelischen Landeskirche das Schulfach evangelische Religion am Gymnasium Trossingen. Als Bindeglied zwischen Schule und Kirchengemeinde, in der Mitgestaltung von Schulgottesdiensten und durch ihre große Kooperationsbereitschaft in allen schulischen und außerschulischen Belangen brachte sie Schülern und Kollegen Wertschätzung entgegen. Auch weiterhin wird Pfarrerin Großbach evangelische Religion in der Schule unterrichten – ab dem kommenden Schuljahr an der Friedensschule Trossingen.

Vikarin Britta Mann hat als Teil ihrer praktischen Berufsausbildung zur Pfarrerin regelmäßig im Religionsunterricht hospitiert und auch viel eigenen Unterricht erteilt. Obwohl dies nur ein kleiner Teil ihrer Ausbildung war, gestaltete sie das Schulleben aktiv und offensiv mit. Sie beteiligte sich an Schulgottesdiensten und initiierte gemeinsam mit zwei Kolleginnen die Atempause „Have a break“ . Am 25. Juli endete ihre Ausbildung mit der Ordination zur Pfarrerin. Als Repetentin am Evangelischen Tübinger Stift wird sie in den nächsten Jahren Theologiestudierende betreuen und unterrichten sowie selber promovieren.

Unter besonders erschwerten Bedingungen haben die vier Referendarinnen einen Teil ihrer Prüfungen im Lockdown absolviert. Nun wurden Hannah Bühler (Englisch, Sport), Juliane Fischer (Deutsch, Ethik), Marianna Onorati (Deutsch, Italienisch) und Ester Renz (Mathe, Englisch), die sich während der vergangenen anderthalb Jahre mit Elan und vielen Ideen im Schulleben engagiert haben, von ihrer Ausbildungsschule verabschiedet.