Gymnasium verabschiedet Lehrerinnen

Zum Schuljahresende hat das Gymnasium Trossingen sieben Lehrerinnen verabschiedet. Christina Sigle und Annegret Pfründer gehen in den Ruhestand. Darüber hinaus verlässt Caroline Weber die Schule und vier Referendarinnen haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

Die gebürtige Trossingerin Annegret Pfründer kennt das Gymnasium von allen Seiten, hatte sie doch selber im damals neuen Gebäude des Trossinger Gymnasiums ihre Schulzeit verbracht. Ihr Studium der Fächer Französisch, Italienisch und Sport absolvierte sie an der Universität Mainz, wobei es sie auch für ein Auslandssemester nach Perugia zog. Am Gymnasium Trossingen unterrichtete sie seit 1999 die Fächer Französisch, Italienisch und Sport.

In den rund 20 Jahren ihrer Tätigkeit organisierte und begleitete sie nicht nur zahlreiche Schullandheimaufenthalte, sondern vor allem auch Schüleraustausche, ob nach Saverne, Padova oder Cluses. Auch den jüngst etablierten Austausch mit dem Musikgymnasium Liceo Musicale Secco Suardo di Bergamo gestaltete sie mit unermüdlichem Einsatz. Als Studiendirektorin seit 2010 war sie verantwortlich für die Fachschaften der modernen Fremdsprachen und die Verwaltung der Gelder für außerunterrichtliche Veranstaltungen. Sie engagierte sich in der Referendarsausbildung als Mentorin ebenso wie in der Vorbereitung der pädagogischen Tage. Dabei lagen ihr Themen wir Selbstevaluation, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung besonders am Herzen.

Auch die aus Rottweil stammende Kunstlehrerin Christina Sigle hat es nach ihrer Studienzeit in Stuttgart und ihrem Referendariat am Seminar Heilbronn wieder zurück auf die Baar gezogen. Seit 2004 unterrichtete sie am Gymnasium Trossingen mit einem Teildeputat das Fach Bildende Kunst und gestaltete das Schulleben durch ihr Engagement hinter den Kulissen. So kreierte sie beispielsweise jährlich mit den Schülern die Weihnachtskarten des GT und kümmerte sich um eine stets einladende Gestaltung der Mensa.

Caroline Weber kam 2018 mit den Fächern Deutsch und Geschichte an die Schule. Obwohl nur drei Jahre am Gymnasium Trossingen begleitete sie Exkursionen und eine Studienfahrt und engagierte sich in verschiedenen Aufgabenfeldern in der Schule, beispielsweise im Bereich Feedback-Kultur, oder auch beim Vorlesewettbewerb. Die Ortenauerin zieht es wieder zurück ins Badische – sie wird künftig im Raum Freiburg tätig sein.

Unter besonders erschwerten Bedingungen haben die vier Referendarinnen einen Teil ihres eigenständigen Unterrichts im Fernunterricht absolviert. In der ungewohnten Unterrichtssituation des vergangenen Schuljahres mit Wechsel aus Präsenz-unterricht, Fernbeschulung und A-B-Wochen haben sie besonderes Engagement bewiesen. Nun wurden Irina Altmann (Deutsch, Englisch), Sandra Knaupp (Englisch, Italienisch), Deborah Fox (Biologie, Chemie) und Linda Rühle (Französisch, Geographie) von ihrer Ausbildungsschule verabschiedet. Deborah Fox und Sandra Knaupp werden im kommenden Schuljahr ihre Unterrichtstätigkeit als volle Lehrkraft am Gymnasium Trossingen weiterführen.