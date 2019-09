Gymnasium verabschiedet langjährige Lehrer

Das Gymnasium Trossingen hat sieben Lehrerinnen und Lehrer verabschiedet. Zwei gehen in den Ruhestand. Oberstudienrätin Karin Ritzi war drei Jahrzehnte Teil des Kollegiums, Oberstudienrat Bernhard Klein prägte die Schule 37 Jahre. Darüber hinaus verlassen Lars Jakob und Thomas Finkbeiner die Schule und drei Referendarinnen haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

Der gebürtige Stuttgarter Bernhard Klein trat 1982 am Trossinger Gymnasium seine erste Stelle nach dem Vorbereitungsdienst an – und blieb der Schule nun 37 Jahre bis zu seiner Pensionierung treu. In seinen Fächern Geschichte und Bildende Kunst und weit darüber hinaus hat er das Schulleben laut Pressemitteilung „aktiv mitgestaltet, das Gymnasium Trossingen geprägt und schulische Veränderungen erlebt und konstruktiv begleitet“. Seine Aufgabenfelder waren vielfältig: So war er jahrelang im Bereich Medienbetreuung, als Multimedia-Berater und in der Betreuung und Weiterentwicklung der Schulbibliothek als Lernort tätig, er war Beauftragter für Suchtprävention (und setzte sich dabei für die Abschaffung der Raucherecke ein) sowie Beauftragter für Verkehrssicherheit. Als Schulvertreter des Philologenverbands engagierte er sich über viele Jahre politisch für die Interessen seines Berufsstandes. „Mit seinem kritischen Geist und seiner Gesprächsbereitschaft war er bei Kollegen und Schülern eine anerkannte und hoch geschätzte Autorität.“

Ein echtes Trossinger Urgestein ist Karin Ritzi. Sie unterrichtete nicht nur seit 1981 – mit Elternzeitunterbrechungen – am Gymnasium Trossingen die Fächer Englisch und Sport, sondern hatte hier bereits ihr Abitur bestanden und einen Teil des Referendariats absolviert. Ihre Aufgabenfelder waren vielfältig, so war die ausgebildete Mediatorin beispielsweise in der Betreuung der Streitschlichter engagiert, war Mitglied des Schulentwicklungsteams und hatte seit 2005 das verantwortungsvolle Amt der Beratungslehrerin inne. Darüber hinaus rief sie einen Austausch mit Schweden ins Leben, den sie über zehn Jahre hinweg lebendig hielt.

Lars Jakob kam 2007 mit den Fächern Mathematik und Physik an das Trossinger Gymnasium. Während seiner zwölfjährigen Tätigkeit engagierte er sich in verschiedenen Aufgabenfeldern der Schule, vor allem im Team der EDV und der Netzwerkbetreuung. Er verlässt die Schule, um weiter im Bodenseeraum tätig zu sein.

Thomas Finkbeiner hat ein Schuljahr lang den Fachbereich Bildende Kunst mit einem halben Lehrauftrag verstärkt, während er die andere Hälfte an seiner Villinger Stammschule unterrichtete. Auch wurden die Referendarinnen Melanie Faitsch, Martina Schneider und Alice Zimmermann verabschiedet. Sie werden als voll ausgebildete Lehrer an verschiedenen Orten Baden-Württembergs tätig sein.