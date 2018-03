Gymnasium informiert zum Thema „Musikgymnasium“

Am Dienstagabend, 20. Februar, findet im Gymnasium Trossingen eine Informationsveranstaltung zum Thema „Musikgymnasium Trossingen“ statt. Dort werden Vertreter von Gymnasium, Musikhochschule und Musikschule umfassend über die Möglichkeiten informieren, die das Musikgymnasium allen musikbegeisterten Schülern bieten kann.

Eingeladen sind alle jungen Instrumentalisten mit ihren Eltern aus Trossingen und der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in Raum 202 und dauert etwa eine Stunde. Individuelle Beratung ist im Anschluss oder später selbstverständlich möglich.

Das Musikgymnasium Trossingen ist neben Stuttgart und Karlsruhe eines der drei Musik-Gymnasien Baden-Württembergs. Es befindet sich zurzeit im Aufbau und entwickelt sich gut. Bereits zehn Schüler nehmen an der besonderen musikalischen Förderung teil. Das breit gefächerte schulische Musikprofil- und AG-Angebot wird durch das Zusammenspiel der drei Partner Gymnasium, Musikhochschule und Musikschule facettenreich ergänzt. Die Teilnahme an unterschiedlichen Workshops, an vertiefendem Gehörbildungs- und Tonsatzunterricht, Auftritten und vielem mehr bietet den Musikgymnasiasten optimale Förderung

. Durch altersgerechte Eingangs- und Zwischenprüfungen haben Schüler ab Klasse 5 die Möglichkeit, als Musikgymnasiast aufgenommen zu werden und von den individuellen Förderungsmöglichkeiten zu profitieren, um so ihre instrumentalen und vokalen Fähigkeiten zu verbessern und ihre persönliche Musikalität zu entwickeln. Es sind alle klassischen und modernen Instrumente, sowie Gesang, Rhythmik und Musikdesign zugelassen.